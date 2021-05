Rocco Siffredi, l'attore porno prigioniero del sesso: "E' come un diavolo in me"

24 maggio 2021 a

Rocco Siffredi, nome d'arte di Rocco Antonio Tano, è l'attore pornografico più famoso d'Italia, uno dei principali al mondo. Classe 1964, nato a Ortona, ha iniziato con il porno quando aveva solo venti anni. Inizialmente si è dedicato completamente alla sua carriera, diventando subito un punto di riferimento a livello nazionale. Decine e decine di film, realizzati poi non solo in Italia, ma ovunque. In parte si è dedicato anche a pellicole non pornografiche ed è stato anche modello. Più volte ha dichiarato di voler smettere con il cinema a luci rosse, ma non ha mai mantenuto la parola.

Rocco Siffredi si è sposato nel 1993 con l'ungherese Rosza Tassi, anche lei attrice porno, incontrata proprio nel 1993 a Hot d'or di Cannes. Un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo tre anni è nato Lorenzo, il primo figlio, e nel 1999 Leonardo, considerato una promessa del salto in alto ungherese. La famiglia, infatti, da oltre 15 anni vive stabilmente a Budapest. Interrompere la professione di attore pornografico, riprendere, interrompere di nuovo, ha caratterizzato gli ultimi anni della vita di Siffredi. Il suo primo ritiro nel 2004 ma cinque anni ha deciso di tornare protagonista dei film a luci rosse. Spiegò di aver parlato con la moglie: "Mi ha detto che è solo un problema mio, non appartiene a lei e ai ragazzi". Le disse che aveva deciso lui di fermarsi, che nessuno glielo aveva chiesto e che quindi poteva riprendere se voleva.

Nel 2015 nuovo ritiro, ma due anni dopo ancora un ritorno davanti alle macchine da presa. Particolare anche la partecipazione all'Isola dei famosi. Rimase nudo per una settimana e pare che abbia confessato ad un suo amico che non si è mai sentito così spogliato come allora: "Ero solo, cosa che mi ha consentito di pensare a quello che è importante e ho realizzato che non voglio perdere mia moglie". Proprio durante l'Isola, Siffredi spiegò che non si sentiva più a proprio agio davanti alla telecamera e che qualcosa stava cambiando, definendo la sua dipendenza da sesso come "una sorta di diavolo in me". Stasera, lunedì 24 maggio, Rocco Siffredi sarà ospite a In Barba a tutto, il programma condotto su Rai 3 da Luca Barbareschi (inizio alle 23.15).

