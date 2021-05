In Barba a tutto, gli ospiti del programma di Luca Barbareschi

24 maggio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 23 maggio, in seconda serata su Rai 3, torna In Barba a tutto, il programma condotto da Luca Barbareschi. Inizio alle ore 23.15. Il tema dello show è molto particolare: "Genitori e regole". Come al solito tre ospiti. Saranno l'attore porno Rocco Siffredi, l'attrice comica Michela Andreozzi e il filosofo Igor Sibaldi. Tre personaggi con professioni particolari nella vita e che probabilmente hanno ottiche diverse sul tema al centro della puntata. La Rai spiega che "allontanandosi dai soliti cliché legati alla sua figura, Luca Barbareschi indagherà con Rocco Siffredi le problematiche legate alla paternità, alla fedeltà coniugale e all’invecchiamento, mentre con l’attrice Michela Andreozzi si parlerà del dibattito scaturito dalle sue dichiarazioni di non voler diventare madre, per scelta".

La televisione di Stato aggiunge che "a chiudere la puntata sarà un personaggio singolare, lo slavista e drammaturgo Igor Sibaldi. Interessato alla teologia, alla filologia e alla storia delle religioni, si parlerà di mondi interiori, di angeli e di spiriti-guida, di esoterismo e di reincarnazione". Luca Barbareschi, dunque, approfondirà sui diversi modi di guardare il mondo e di pensare al presente e al futuro, legando i confronti proprio al fatto di essere o non essere genitori e alle regole che vengono date oppure non date in un'era come quella attuale.

Ovviamente grande curiosità per le risposte di Rocco Siffredi, classe 1964, simbolo del cinema pornografico. Siffredi è sposato dal 1993 con la sua ex collega ungherese, Rozsa Tassi. Da lei ha avuto due figli, Lorenzo (nato nel 1996) e Leonardo (1999). Vivono stabilmente da oltre 15 anni anni a Budapest. Interrompere e riprendere la sua carriera, è stato legato proprio alla famiglia, in particolare ai figli, come ha dichiarato nelle sue interviste. Nel corso della sua lunga carriera, l'attore ha realizzato decine e decine di film, ma ha anche partecipato a L'isola dei famosi.

