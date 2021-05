Laura Marzadori, la sexy violinista della Scala: "Mi sento bella, non ho paura del giudizio altrui"

24 maggio 2021 a

Laura Marzadori è una violinista e scrittrice, primo violino alla Scala di Milano e (la cosa non guasta di certo) una ragazza di bella presenza. Ha 32 anni e ha già lavorato con mostri sacri come Daniel Barenboim, Riccardo Chailly o Zubin Metha. "Il mio sogno? Diventare una persona serena, in pace con me stessa - ha affermato in una intervista recente a Vanity Fair -. Ecco perché ogni giorno mi impegno nel conoscere e capire le mie insicurezze, per trasformarle in punti di forza. Credere in me, non significa sentirmi infallibile, ma avere consapevolezza del mio valore nel profondo".

La Marzadori ha quindi aggiunto: "Nei momenti bui, quando il mondo sembra mandare solo messaggi di negatività - ha detto -, è in quella presa di coscienza che trovo un senso di libertà. Mi guardo negli occhi capisco che sono lo specchio del carattere. Lì si vede quanto sono sincera, testarda, riflessiva. Mi sento una Vamp contemporanea, una donna che sa tirare fuori la grinta, ma non ho paura di lasciare emergere anche la fragilità. Mi sento bella se mi sento bene anche con gli altri, non mi voglio omologare".

Per quanto riguarda la famiglia, ha due sorelle, anche loro musiciste, Sara e Irene. La Marzadori ha parlato in passato di bellezza: "Tutte noi dobbiamo lasciare emergere la nostra bellezza, unica e speciale. Se la tiriamo fuori con forza e passione, i nostri desideri si avvereranno - ha spiegato -. I disturbi alimentari non sono causati da fattori esterni, arrivano da dentro: dal profondo, da qualcosa che manca o non è risolto. E' come se le difficoltà della vita fossero specchio di questo disagio e io ho voluto stare dalla parte dei giovani". Infine le sue apparizioni social: "Mi concedo qualche foto in costume, e sono convinta che una donna non debba svilirsi o vincolarsi a certi stilemi, per paura del giudizio altrui", ha sottolineato. Laura Marzadori è ospite a Oggi è un altro giorno, su Rai1, nella puntata di lunedì 24 maggio.

