Davide Maggio, dalla laurea sfiorata alle liti social con Simona Ventura e Tommaso Zorzi

Davide Maggio è un giornalista italiano, curatore dell'omonimo sito. Un sito sempre più cliccato, visto che nel 2014, secondo Google, Davide Maggio è stato inserito tra i primi 5 personaggi più cercati dagli italiani. Nato a Taranto il 15 gennaio 1979, sotto il segno zodiacale del Capricorno, Maggio ha sempre avuto una smodata passione per la televisione e per tutto ciò che è trasmesso. Dopo il diploma al liceo classico, si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e ha studiato duramente, arrivando ad un passo dalla laurea.

Ma proprio nel preparare gli ultimi esami ha avuto l'idea di aprire un blog e tuffarsi nel suo grande amore: parlare di spettacolo. Per anni, Davide ha portato avanti con fatica e sacrificio quel blog che, con il suo nome e cognome per titolo, ha pian piano raggiunto il successo, trasformandosi in un vero e proprio magazine di televisione. E con la notorietà del suo sito, è cresciuta notevolmente anche quella di Davide Maggio, ospite in diverse trasmissioni, da La vita in diretta ad Amici, anche nell'ultima finale andata in scena lo scorso 15 maggio. Dal 2015, è entrato nel mondo della televisione in una veste inedita: con la sua società, mediaMai, ha debuttato alla produzione di alcuni format originali.

Per quanto riguarda la vita privata, ha una grande passione per gli animali, tra i quali il suo bellissimo labrador retrivier color chocolate, di nome Tigro, al quale ha dedicato persino un profilo Instagram. Nel 2020 ha avuto un duro botta e risposta su Twitter con Simona Ventura. Tra le altre curiosità sul suo conto, ha una passione sfrenata per la sua Puglia, la terra che gli ha dato i natali. Recentemente ha avuto un diverbio social con Tommaso Zorzi, per via dell'interruzione del suo programma Il Punto Z. Davide Maggio è ospite lunedì 24 maggio a Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone.

