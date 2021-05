Claudia Rossi, dall'amore per la nipotina all'esperienza con Piero Chiambretti

24 maggio 2021 a

Claudia Rossi è una giornalista de Il Fatto quotidiano e una scrittrice, molto attiva soprattutto su twitter. Per lei infatti non solo articoli, si diverte molto anche a censire, in maniera ironica, tutto quello che le capita e le bastano i cinguettii per essere ironica e pungente al punto giusto. E' originaria di Ponticino, in provincia di Arezzo, in Toscana.

Subito dopo il liceo ha deciso di lasciare la sua terra, la Toscana, per trasferirsi a Milano dove si è iscritta alla Iulm dove ha frequentato il corso di Comunicazione. Prima di arrivare alla carta stampata, inoltre, la Rossi ha collaborato in qualità di redattrice a Mediaset. Successivamente è stata responsabile comunicazione marketing prima presso Gherardini e subito dopo da Mazzini Moda. Nel 2012 è arrivata a Il Fatto Quotidiano dove ha ricoperto il ruolo di Magazine Editor.

Proprio nel capoluogo lombardo, la Rossi ha prima ultimato gli studi e poi ha intrapreso la sua carriera lavorativa. Ha sostenuto uno stage, per la sua tesi di laurea, alla Fiat. Le piace da sempre tantissimo ascoltare musica. Tra le curiosità sul suo conto, è stata nel cast degli ospiti del programma di Piero Chiambretti, Cr4 La repubblica delle donne. Oltre alla passione per la scrittura ha anche quella per la moda. Ha una nipotina, che spesso è tra le protagoniste delle sue foto di Instagram, a cui è legatissima. Claudia Rossi è ospite a Oggi è un altro giorno, il talk show di Serena Bortone in onda su Rai1 alle 14 dal lunedì al venerdì, nella puntata di lunedì 24 maggio. Affronterà il tema del trionfo dei Maneskin all'Eurovision, insieme a Davide Maggio, Cristiano Malgioglio e Maurizio Vandelli. Un trionfo che ha provocato anche alcune polemiche. Appuntamento quindi su Rai1 a partire dalle 14 con Oggi è un altro giorno.

