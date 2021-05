Maurizio Vandelli, dal figlio Andrea con Stella al ferimento durante un concerto di Capodanno

24 maggio 2021 a

Maurizio Vandelli è un cantante italiano, leader del gruppo dell'Equipe 84, famoso soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta. Nato a Modena il 30 marzo 1945, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Vandelli è cresciuto con la musica nel sangue. Ha mosso i suoi primi passi come cantante e chitarrista quando, ancora un giovanotto, si divertiva con i suoi amici a strimpellare lungo la riviera romagnola e marchigiana. La canzone più famosa della band è senza dubbio 29 settembre, con il verso “Seduto in quel caffè, io non pensavo a te” che ha segnato una intera generazione. L'Equipe 84 è nata nel 1962, assieme a Victor Sogliani, Alfio Cantarella e Franco Ceccarelli.

La band, nonostante la risposta del pubblico, ha però difficoltà a mantenere una certa stabilità. A partire dagli anni Settanta, vari cambiamenti nella formazione hanno portato ad una progressiva erosione. Proprio nel 1970 Maurizio Vandelli ha tentato la carriera solista per la prima volta, per poi tornare sui suoi passi. Solo nel 1979 è arrivato l’addio definitivo alla band che gli diede il successo. Da quel momento, l’artista si è dedicato anche alla tv. Nel 2018 è tornato a far parlare di sé, sui social e in televisione, per la sua collaborazione con Shel Shapiro nell’incisione dell’album Love and Peace.

Per quanto riguarda la vita privata, il cantante è sposato con Stella, che è stata per lungo tempo anche la sua manager. La coppia ha avuto un figlio, Andrea, classe 1998 e vive in Brianza, a Brugherio. Tra le curiosità sul suo conto, per il concerto di Capodanno del 2000, Vandelli si è esibito a Roma, assieme a tanti altri grandi artisti. La folla si è scatenata talmente tanto che ci furono numerosi feriti, tra cui proprio il cantante. Sul palco, l’uomo venne colpito da un mazzo di chiavi al sopracciglio, mentre stava intonando Imagine di John Lennon. E' tifoso dell'Inter. Vandelli è ospite a Oggi è un altro giorno, su Rai1, nella puntata di lunedì 24 maggio, per parlare del trionfo dei Maneskin a Eurovision.

