Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: in apertura spazio al trionfo dei Maneskin

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14. Tanti come al solito i temi che saranno affrontati, dall'attualità politica all'emergenza sanitaria, ma come sempre lo spettacolo sarà in primo piano, tra cantanti e attori, soprattutto delle fiction targate Rai. Nella puntata di lunedì 24 maggio spazio alla musica in apertura, con il trionfo dei Maneskin all'Eurovision di Rotterdam.

La band originaria di Roma ha riportato il titolo in Italia a distanza di 31 anni dall'ultima volta, quando a vincere era stato Toto Cutugno (1990). A parlare del successo dei Maneskin saranno Maurizio Vandelli, Cristiano Malgioglio (conduttore della serata insieme a Gabriele Corsi) e i giornalisti Davide Maggio e Claudia Rossi (de Il Fatto quotidiano). Una vittoria, quella dei Maneskin, seguita in Italia in un clima paragonabile a quello dei Mondiali di calcio. Non sono mancate ovviamente le polemiche, con il gesto di Damiano David sul tavolo durante le procedure di votazione scambiato per una "sniffata" di cocaina da qualche giornalista francese, che evidentemente non ha digerito il favore del pubblico per la band italiana a scapito della cantante francese arrivata al secondo posto. In studio come al solito anche i cosiddetti affetti stabili, che commenteranno insieme agli ospiti le tematiche affrontate.

Nella puntata di lunedì 24 maggio saranno l'attore Emanuel Caserio (volto noto de Il paradiso delle signore), Jessica Morlacchi (cantante ex leader dei Gazosa, band cult di inizio anni Duemila con il brano Www Mi piaci tu) e Memo Remigi, che allieterà la trasmissione con i suoi interventi musicali al pianoforte. Oggi è un altro giorno è un programma che sfiora nel daytime i 2 milioni di spettatori. Appuntamento quindi su Rai1 con un'altra puntata condotta da Serena Bortone, su Rai1 dalle 14.

