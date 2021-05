Ascolti tv domenica 23 maggio, la storia di Don Peppe Diana vince la serata: poi Fazio e Bonolis

24 maggio 2021 a

Vittoria di Rai1 nella prima serata di domenica 23 maggio, anche senza un risultato particolarmente brillante. Su Rai1 in replica Per Amore del Mio Popolo, la storia di don Diana e la sua lotta alla camorra, con protagonista Alessandro Preziosi, ha conquistato 3.000.000 di spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale5 Avanti Un Altro Pure di Sera con Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha raccolto davanti al video 2.427.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 la finale d’andata del play off di Serie B tra Cittadella e Venezia ha catturato l’attenzione di 633.000 spettatori (2.7%).

E ancora, su Italia1 Shazam! ha ottenuto 1.215.000 spettatori con il 5.6% di share. Buon risultato su Rai3, preceduto da un’anteprima di 29 minuti (1.374.000 spettatori 6.6% di share), Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio ha raccolto davanti al video 2.651.000 spettatori (10.8%) mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo - dalle 21.11 alle 23.38 - ha interessato 1.741.000 spettatori (8.3%). Nella puntata di domenica 23 maggio ospiti anche i Maneskin di ritorno dal trionfo dell'Eurovision e il segretario del Pd, Enrico Letta. Su Rete4 Hachiko Il tuo migliore amico con Richard Gere è stato visto da 942.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7, Non è L’Arena con Massimo Giletti ha interessato 1.350.000 spettatori con il 5.6%, nella prima parte, e 902.000 spettatori con il 7%. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da 282.000 spettatori con l’1.2% di share. Sul Nove infine Supernanny ha fatto registrare 278.000 spettatori (1.1%).

Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti ha ottenuto 4.602.000 spettatori con il 18.9%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint ha conquistato 3.005.000 spettatori con il 12.6%. Lunedì 24 maggio sfida tra le reti ammiraglie: su Rai1 ci sarà Il traditore, il film con Pierfrancesco Favino sulla storia del pentito Tommaso Buscetta, su Canale5 la serata con L'Isola dei famosi.

