Uomini e donne, per Giacomo baci e carezze con la prescelta Martina: la delusione di Carolina

Ultima settimana di programmazione stagionale per Uomini e donne, il dating show di Canale5 curato da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45. Nella puntata di lunedì 24 maggio spazio alla fatidica scelta finale di Giacomo Czerny.

Uomini e Donne, va in onda Giacomo che si avvicina alla scelta fra le due corteggiatrici. Ecco chi preferirà fra Martina e Carolina

Secondo le anticipazioni che circolano sul web, il giovane tronista, dopo aver portato avanti il suo percorso per diversi mesi, comunicherà il nome della corteggiatrice con la quale intende costruire un percorso sentimentale lontano dai riflettori. Giacomo sarà protagonista delle ultime esterne che ha avuto modo di fare con Carolina e Martina. Sono loro, infatti, le due corteggiatrici arrivate al rush finale di questo percorso, che hanno saputo far breccia nel cuore del tronista.

Uomini e Donne, "Ecco la scelta di Giacomo Czerny". Il tronista ha deciso fra Carolina e Martina: stupisce tutti (spoiler)

Alla fine, però, Giacomo sceglierà Martina Grado, che sarà appunto la sua scelta finale. Giacomo e Martina, quindi, si lasceranno andare al loro primo ballo da "fidanzati ufficiali" e non mancheranno neppure i baci e le carezze. Alla puntata della scelta di Giacomo saranno presenti anche Massimiliano Mollicone e Vanessa e la tronista curvy Samantha Curcio con Alessio. I due ex tronisti sono stati chiamati da Giacomo, che li ha voluti fortemente al suo fianco in studio per l'epilogo del suo percorso sentimentale. Grande delusione, ovviamente, per Carolina che ha dovuto fare i conti col rifiuto da parte del tronista. Così, con la scelta finale di Giacomo a Uomini e donne giungerà al termine il percorso dei tronisti di questa seconda parte della stagione del dating show di Canale5. Nella prima parte a essere protagonisti sono stati principalmente Davide Donadei, che alla fine ha scelto Chiara, e Sophie Codegoni, che si è affidata a Matteo. Il tutto sempre con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sullo sfondo, oltre alla veterana Gemma Galgani. Appuntamento quindi su Canale5 dalle 14,45.

Uomini e Donne, Martina Grado fidanzata di Giacomo Czerny: chi è la bella ballerina

