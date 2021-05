Ciro Grillo, furiosa lite da Giletti. Facci si scaglia contro Telese, poi rissa con l'avvocatessa: "E' lì perché è moglie di..." | Video

24 maggio 2021 a

Duro litigio tra i giornalisti Filippo Facci e Luca Telese durante la puntata di Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti, domenica 23 maggio, ovviamente su La7. Accade durante la discussione sulla vicenda di Ciro Grillo, il figlio del leader del Movimento 5 Stelle, indagato per violenza sessuale insieme ai suoi tre amici. Facci viene ripetutamente interrotto da Luca Telese e dall'avvocatessa Andrea Catizone, mentre si sta parlando più che del caso specifico, delle problematiche sotto l'aspetto sessuale. Telese durante i dibattiti spesso e volentieri usa la tattica di interrompere chi non la pensa come lui. Facci, firma del quotidiano Libero, perde la pazienza e urla: "Io non voglio essere interrotto, verrà il vostro turno".

Ma Telese invece di attendere per replicare, continua a parlare sopra, approfittando del fatto che lui è in studio, mentre Facci in collegamento: "Mica ce devi fa un comizio di un'ora, su...". Facci: "Se il conduttore dice che io devo star zitto, io sto zitto". E Telese ancora: "Va beh, ma se fai il comizio...". E Facci stavolta esplode: "Hai rotto le p***e, credimi. Tu non sei più conduttore, fattene una ragione". Poi a Giletti: "Ma io perché devo chiudere il mio discorso? Perché lo decide Telese?". Clicca qui per la lite tra Facci e Telese.

E' soltanto il primo round. Poco dopo viene affrontato il secondo e stavolta è l'avvocatessa Catizone a interrompere e contestare la posizione di Facci che perde di nuovo la pazienza: "Ma lei è seduta lì perché è la moglie di Pietro Folena (ex parlamentare, ndr)". Lei va su tutte le furie e risponde attaccandolo frontalmente. Luca Telese approfitta, lo critica di nuovo e gli chiede di scusarsi per le parole che ha pronunciato nei confronti di Catizone, Facci non solo non lo fa, ma lo continua a beccarlo per il suo atteggiamento. Clicca qui per la lite tra Facci e Catizone.

