Oroscopo del Corriere di lunedì 24 maggio 2021: le previsioni segno per segno

23 maggio 2021 a

a

a

L'Oroscopo del Corriere di lunedì 24 maggio 2021. Di seguito le previsioni segno per segno per la giornata.

ARIETE Sarà necessario dimostrarvi più attenti e premurosi in amore. Il vostro atteggiamento capriccioso non porterà da alcuna parte.

TORO Dovreste prestare maggiore interesse verso la gestione di situazioni difficili e di una certa urgenza. Attenzione: non trascurate nulla!

GEMELLI Oggi la monotonia vi renderà nervosi e insofferenti, perciò cercherete in ogni modo di vivacizzare la quotidianità. Ma non strafate...

CANCRO Questo momento di trambusto avrà fine solo quando prenderete consapevolezza delle priorità. Non sottovalutate la potenza dell’amore.

Million Day, numeri vincenti dell'estrazione di domenica 23 maggio

LEONE Siete troppo accelerati, state dando troppo e non potete sapere se riuscirete sempre a mantenere questo standard. Meglio rallentare: vi conviene.

VERGINE Gli impegni vi stanno sfinendo. Dovrete trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, in caso contrario vi ritroverete stressati e mentalmente esauriti.

BILANCIA La vostra immagine è talmente forte, sicura di sé e spavalda che spesso non capite che con un po’ di aiuto potreste riuscire a fare meglio.

SCORPIONE Date tempo al tempo. Sarà lui a fare il proprio corso e a riparare ciò che non è possibile sistemare a gesti o a parole. Si consiglia molta pazienza.

Superenalotto, chi ha vinto i 156 milioni? Appello del sindaco: "Aiuti a costruire la casa per anziani"

SAGITTARIO Lasciate da parte tutto il negativo e quanto potrebbe ostacolare il vostro percorso. Sentitevi liberi di agire in qualsiasi direzione vogliate andare.

CAPRICORNO La giornata di oggi scorrerà via veloce ma il vostro umore comincia a perdere colpi, vi sentite giù di corda. Per svoltare magari basta una telefonata o un caffè.

ACQUARIO La chiave per fare bene il vostro compito non è isolarvi dal resto del gruppo e risultare asociali. Risulterete più efficaci se collaborate.



PESCI Rallentare non significa essere deboli o pigri, ma andare avanti con il ritmo giusto e non oltre le proprie possbilità. Sarete comunque dinamici e attivi.

Superenalotto, i 156 milioni vinti a Montappone con schedina da 2 euro: quanto si riprende lo Stato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.