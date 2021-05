Michele Mirabella, dalle figlie Margherita e Marta al consiglio in amore: "Dormire in camere separate"

23 maggio 2021 a

Michele Mirabella è un attore e conduttore televisivo, molto apprezzato da pubblico e critica. Nato il 7 luglio del 1943 a Bitonto sotto il segno zodiacale del Cancro, si è iscritto inizialmente alla Facoltà di Giurisprudenza, ma poi ha cambiato indirizzo per una ragazza bionda. Ha successivamente conseguito, infatti, la laurea in Lettere prima seguendo un amore fugace, e scoprendo poi la sua vera passione: quella per la letteratura.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata con il teatro lavorando come attore e regista di diverse opere: da Golden a Buchner, da Ruzante a Shakespeare. Nel 1970 è entrato nella Compagnia del Teatro Insieme partecipando alle opere I tre moschettieri e Fuori dalla porta. Diversi i ruoli come attore: nel 1973 nel film Baba Yaga a cui seguono Salvo D’Acquisto, Odio le bionde, Grog, Thunder, Vediamoci chiaro, Ladri di futuro e tanti altri. Inoltre ha lavorato con Roberto Benigni e Massimo Troisi e in diversi film di Carlo Verdone come Acqua e sapone e Troppo forte. Per quanto riguarda la televisione, ha debuttato nel 1990 nel programma Il caso Sanremo trasmesso su Rai3. La grande popolarità come conduttore televisivo è arrivata con Elisir, programma di intrattenimento con cui ha debuttato nel 1996 su Rai3.

MIrabella ha anche scritto diversi libri: La più bella del viaggio del 2003, Lo spettatore Vitruviano del 2010 e Cantami, o mouse del 2011. Per quanto riguarda la vita privata, ha due figlie, Margherita e Marta. E' stato sposato ed è molto interessante la sua visione dell’amore. Michele ha sempre sostenuto che la coppia debba dormire in camere separate. Il motivo? La relazione si farebbe più misteriosa: "Avere i propri spazi è molto importante. Stando ognuno nella propria camera - ha affermato in una vecchia intervista - la relazione diventa più intrigante: c’è il mistero di chi busserà per primo alla porta dell’altro in cerca di un incontro amoroso". Mirabella è ospite a Che tempo che fa, nella puntata di domenica 23 maggio su Rai3.

