Da Noi a ruota libera, per la Fialdini salta l'ospite Christian De Sica: il motivo del forfait

Piccolo fuori programma a Da Noi a ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini nella puntata di domenica 23 maggio. In scaletta sarebbe dovuto intervenire come ospite Christian De Sica, per ripercorrere la sua carriera e la vita privata. Ma i fatti accaduti a Stresa con il crollo della funivia e la morte di 13 persone, ha stravolto il programma, con la cronaca in primo piano, alla presenza dei giornalisti in studio Maurizio Mannoni e Serena Bortone, oltre a Giovanna Botteri in collegamento dalla Cina. Ampio spazio dunque alla tragedia in montagna, e i fan di De Sica, giustamente e inevitabilmente, hanno visto a sorpresa saltare l'ospitata dell'attore figlio d'arte.

Christian De Sica è uno degli attori comici più noti e amati dal pubblico italiano. La sua carriera non ha bisogno di presentazioni, così come i suoi successi, che hanno allungato e arricchito una tradizione di famiglia aperta dal padre, Vittorio. Sposato dal 1980 con la sorella di Carlo Verdone, Silvia, ha due figli: Brando e Maria Rosa. Per quanto riguarda Da Noi a Ruota libera, salterà l’appuntamento di domenica 30 maggio. Il programma di Francesca Fialdini, che ha debuttato nel settembre del 2019, non sarà trasmesso a causa di una modificazione del palinsesto.

Dopo Domenica In, infatti, andrà in onda il festival musicale dello Zecchino d’Oro, che quest’anno, per motivi legati alla pandemia, si svolgerà in un unico appuntamento. Il programma della Fialdini riprenderà regolarmente domenica 6 giugno, e terrà compagnia ai telespettatori ancora per quattro settimane: la puntata conclusiva è infatti prevista per domenica 27 giugno. Al pari di Domenica In, Da noi a ruota libera andrà incontro a tre mesi di fermo, per poi riprendere a settembre, con l’inizio della nuova stagione televisiva. Non è ancora certo, tuttavia, che la trasmissione venga rinnovata per una terza edizione.

