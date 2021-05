Max Gazzè, cinque figli e tante donne: "Famiglia normale? Non ci riesco, ho un mio equilibrio"

23 maggio 2021 a

Max Gazzè è un cantautore tra i più amati dal pubblico. Nato a Roma il 6 luglio 1967 sotto il segno del Cancro, è entrato nel cuore degli appassionati di musica con canzoni entrate nell’immaginario collettivo, come Una musica può fare, Il solito sesso e molte altre. Non solo, per quanto riguarda la vita privata ha avuto la gioia di avere ben 5 figli (con due diverse compagne senza dimenticare flirt importanti). Ha iniziato a imparare a suonare il pianoforte a 6 anni, mentre a 15 si è specializzato nel basso elettrico.

Con la famiglia si è trasferito in Belgio quando era molto piccolo (per motivi di lavoro del padre, all’ambasciata italiana) e lì ha cominciato a suonare dal vivo con una band. Sempre relativamente alla vita sentimentale, Max Gazzè ha 5 figli: i primi tre (Bianca, Samuele e Emily) nati dal suo matrimonio con Maria, da cui ha divorziato dopo 15 anni. In seguito, da una relazione durata alcuni anni con Sabrina, ha avuto i figli Silvia e Guglielmo. Samuele Gazzè fa il rapper, con lo pseudonimo di Sam Blu.

Tempo fa il cantante ha rivelato di non volersi più legare a nessun’altra donna: “E' solo che sento di avere già dato - ha spiegato in una vecchia intervista a Vanity Fair -. A 50 anni, ho un equilibrio mio. La mamma della mia ultima figlia avrebbe voluto diventassimo una normale famiglia, ma io non riesco, mi dispiace". Nel 2013, inoltre, ha avuto una liaison sentimentale con Asia Argento: i due sono stati pizzicati insieme a cena, in Emilia Romagna, dove il cantante aveva scritto un “ti amo” sulla tovaglia di carta. La storia è presto naufragata. Max Gazzè è ospite domenica 23 maggio a Che tempo che fa, su Rai3, nel talk show condotto da Fabio Fazio.

