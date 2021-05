Georgette Polizzi, la lotta con la malattia e il grande amore con Davide Tresse

23 maggio 2021 a

Una vita difficile, intensa e complessa. Dopo una lunga serie di soddisfazioni personali e professionali, nel 2018 Georgette Polizzi ha dovuto affrontare una gravissima patologia neurologica che l'ha addirittura costretta alla sedia a rotelle. La storia. Nata il 21 maggio 1982 a Vicenza, nelle sue prime apparizioni televisive ha già dimostrato la sua anima di fashion addicted. Grande appassionata di moda, stilista, ha vissuto una fase intensa con Davide Tresse, suo fidanzato, ma in preda alle tentazione durante il reality che l'ha resa famosa nel 2016. Nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia ha raccontato il suo difficile passato e in Seconda Vita ha svelato anche che la mamma è morta per omicidio, uccisa dal compagno.

Era convinta che anche suo padre biologico fosse ormai scomparso, ma poi ha saputo che era vivo anche se ha avuto difficoltà nel riallacciare i rapporti. Come detto il 2018 è stato il suo anno orribile. Un malessere che da tempo l'aveva attaccata, l'ha costretta al ricovero. Poi la diagnosi, una malattia neurologica di grave entità: una sclerosi multipla contro cui ha deciso di lottare con tutte le sue forze. Il momento migliore ad agosto 2019, quando ha annunciato di aver trovato un farmaco che l'aiuta a "far dormire la bast***a".

Intensa la storia con il fidanzato Davide Tresse, dopo che è stata brillantemente superata la crisi dovuta a Temptation Isalnd del 2016. Nello show, infatti, si era avvicinata al tentatore Claudio D'Angelo, trovando in lui alcuni aspetti mancanti del suo compagno. Ma il reality alla fine ha reso la coppia ancora più intensa e nel 2019 ha vissuto il sogno dell'amore con due matrimoni: il 15 settembre simbolico e il 29 ottobre con rito civile. Prima dell'amore con Tresse, aveva avuto una storia con Luca Dorigo, volto di Uomini e Donne. Anche il marito è originario di Vicenza. Nella sua vita lui si dedica all'impegno di agente di commercio ma dà una mano anche alla moglie per il brand di moda. Stasera, domenica 23 maggio, Georgette è ospite di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nella trasmissione Avanti un altro pure di sera, su Canale 5.

