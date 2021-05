Elena Santarelli, dall'amore per Bernardo Corradi alla battaglia per la salute del figlio

23 maggio 2021 a

Bella, coraggiosa, forte. Elena Santarelli, classe 1981, è una delle donne del mondo dello show che ha dovuto combattere una battaglia non facile, quando si è ammalato il figlio. Insieme al marito, l'ex calciatore Bernardo Corradi, non solo si è dedicata anima e corpo al piccolo, ma ha dato vita a diverse iniziative di solidarietà appena il bimbo è riuscito a superare la malattia. Lei ne ha sempre parlato con grande schiettezza e cercando di spiegare quanto sia drammatico vivere un'esperienza del genere. Si è dimostrata un vero e proprio esempio.

Nata il 18 agosto 1981, è conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella. Non le manca la battuta e tiene sempre il palcoscenico. E' stata protagonista in decine e decine di trasmissioni televisive. L'amore con l'ex calciatore Corradi è sbocciato nel 2006, poi il 2 giugno del 2014 si sono sposati. Due i figli, Giacomo, nato nel 2009, e Greta Lucia, venuta alla luce nel 2016. Figlia di Enrico Santarelli e di Patrizia Righetti (sorella dell'ex calciatore Ubaldo), Elena è cresciuta a Sermoneta, in provincia di Latina. Ha frequentato il Classico, poi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda. La differenza l'ha fatta l'ingaggio come valletta del programma televisivo L'eredità, condotto da Amadeus che l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Da quel momento il salto.

Dopo la difficile fase della malattia del figlio, il 15 settembre 2018 è tornata in tv e non solo. Prima come opinionista con Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi del programma Italia sì di Marco Liorni, poi recitando nel film Se mi vuoi bene diretto da Fausto Brizzi. Nello stesso anno, il 2019, ha pubblicato il libro Una mamma lo sa. Una ventina le trasmissioni televisive in cui ha lavorato, cinque film. ma anche uno spettacolo teatrale: Quando la moglie è in vacanza. Stasera, domenica 23 maggio, Elena Santarelli sarà ospite a Canale 5 di Avanti un altro pure di sera!, programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

