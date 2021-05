Stefano De Martino, il segreto per tenersi sempre in forma: "Sesso in piedi"

23 maggio 2021 a

Stefano De Martino è un ex ballerino ora conduttore televisivo di successo. In queste ultime settimane è stato giudice ad Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi. Spesso si è parlato di lui anche per la sua vita privata, essendo stato il marito di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il figlio Santiago. In passato ha anche rilasciato dichiarazioni piccanti sui suoi canali social, ora è molto più riservato. In sostanza, qualche tempo fa un follower ha rivolto una domanda, su cosa facesse per sentirsi al top. La sua risposta ha spiazzato molti fan ma è anche oggettivamente hot: “Sesso in piedi possibilmente con qualcuno”, disse senza particolari freni inibitori.

Dal momento in cui si è lasciato con Belen, a Stefano De Martino sono state attribuite alcuni storie d’amore, come per esempio con la showgirl Gilda Ambrosio o Cristina Buccino. Senza dimenticare la più recente Mariacarla Boscono. Tra le altre risposte divertenti, il partenopeo ha detto che diventerebbe gay almeno per una settimana. Quel che è certo, è che il napoletano sta trascorrendo quanto più tempo possibile in compagnia del figlio Santiago, nato dal matrimonio con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Tra le curiosità sul suo conto, prima di sfondare come ballerino ha fatto i più disparati mestieri tra cui il cameriere e il fruttivendolo.

L'amore con la Rodriguez, ai tempi, aveva fatto molto scalpore: quando conobbe Belen, infatti, Stefano era impegnato con la cantante Emma Marrone. Anni dopo, lui ha raccontato a Chi: “So di aver creato dispiaceri, e ne ho creati parecchi, ma mai con intenzioni cattive - ha affermato in quella vecchia intervista -. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono". Nel 2015 i due si sono separati. "Faccio questo lavoro per soldi - ha aggiunto anni dopo -, se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama". Stefano De Martino è ospite domenica 23 maggio a Che tempo che fa Il tavolo, su Rai3, di Fabio Fazio.

