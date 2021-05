Tommaso Zorzi, lite con una presunta stalker: "Smettila di stare sotto casa mia"

23 maggio 2021 a

Tommaso Zorzi è in piena rampa di lancio della sua carriera. Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 5, è opinionista fisso de L'Isola dei famosi, senza dimenticare la sua trasmissione Il Punto Z. Con una vita pubblica così in vista, inevitabili le ripercussioni sulla vita privata. E così negli ultimi giorni ha affrontato un presunto stalker. “Non devi stare più sotto casa mia, non devi più seguirmi per strada perché non è normale - ha detto al suo interlocutore pubblicando tutto in una storia su Instagram -. Dato che mi hai chiesto di farti beneficenza e te l’ho fatta. Tu sei sempre sotto casa mia, io ti vedo. In una settimana quanti giorni? Cinque? Due? Ma ti vedo, mi segui. Adesso non mi stai seguendo? Non va bene, non è sana questa cosa, non mi sento a mio agio, non mi puoi seguire".

In precedenza aveva anticipato la questione in un'altra story: "Voglio parlare di una cosa spiacevole perché - ha sottolineato - chi mi ha mai incontrato per strada lo sa che sono una persona estremamente disponibile, ma c’è una persona in particolare che non mi fa sentire più a mio agio ed è molto spesso sotto casa mia, mi segue per strada e mi ha chiesto molti favori dei quali un po’ glieli ho fatti ed un po’ non riesco a farglieli e questa cosa mi mette agitazione”.

Zorzi intanto sabato 22 maggio era a cena a Bologna in compagnia ancora di Tommaso Stanzani, ballerino ad Amici 2021. Ora una sua fan quindi è diventata una stalker: Si è detto preoccupato: “Dato che tutti i film horror iniziano con ‘era una brava persona’ vorrei evitare di finire come Misery Non Deve Morire'", ha provato a scherzare l’ex gieffino. “Adesso l’ho affrontata - ha aggiunto -, gliel’ho detto e speriamo la smetta. Io ho fatto pure la min**iata di dargli il mio numero, ma quando è troppo è troppo". Vedremo se la sua storia con Tommaso Stanzani diventerà più concreta.

