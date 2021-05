Serena Bortone, presente al Live Aid di Londra con i Queen: "Il matrimonio? Non ci credo"

23 maggio 2021 a

a

a

Serena Bortone è una giornalista italiana, volto noto dei programmi Rai. Nata a Roma il 8 settembre 1970, sotto il segno zodiacale della Vergine, la Bortone non è sposata. Il motivo? La 50enne non crede molto nel sacramento del matrimonio ma nell’indipendenza. E lei è sempre stata molto indipendente: non ha un compagno e non ha figli e nutre una passione smodata per il suo lavoro. Almeno stando a quanto dichiarato in una vecchia intervista al settimanale Mio.

Maurizio Mannoni, con la moglie Laura Perego tre figli: Marta, Margherita e Michele

Serena Bortone si è sempre definita innamorata dell’amore e non ha mai chiuso le porte a questo sentimento. "Se arriverà una passione sarò pronta a lasciarmi travolgere - ha rivelato tempo fa -. Non mi interessa mostrare la mia profondità perché penso che i social non siano lo strumento adatto. Conservo un certo pudore, in questa contemporaneità, sempre troppo raccontata”. A fine anni Ottanta è approdata a Rai3 e per tanti anni è stato uno dei volti della terza rete Rai. Ha lavorato ad Avanzi, Ultimo minuto, Mi manda Lubrano, Mi manda Rai Tre. Dal 2010 al 2020 è stata al timone di Agorà.

Cristiano Malgioglio all'Eurovision. "Io fidanzato? L'amore adesso è la musica"

Attualmente è la conduttrice di Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14. Oltre ad essere una conduttrice è una giornalista politica e di reportage. Tanti i documentari da lei firmati. Serena ha studiato a Londra in giovinezza, erano gli anni Ottanta e quella fase di vita resta ancora uno dei suoi più bei ricordi. "Uno dei momenti più indimenticabili di quell’esperienza? Aver fatto parte del pubblico del mitico Live Aid, potendo così assistere all’esibizione dei Queen", ha affermato. Serena Bortone è ospite domenica 23 maggio a Da Noi A ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini e in onda su Rai1 a partire dalle 17,20.

Christian De Sica, il presunto flirt con Paolo Conticini e i rumors sull'omosessualità. La smentita: "Una gran fregnaccia!"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.