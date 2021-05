Pif, dall'amore con Giulia Innocenzi ai presunti flirt con Francesca Fialdini e Miriam Leone. Ora è padre di una figlia

23 maggio 2021 a

a

a

Pif, nome d'arte di Pierfrancesco Diliberto, è un conduttore televisivo, attore e regista. Ha 49 anni da compiere il prossimo 4 giugno ed è siciliano. Questa sera sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa in occasione di una puntata che dedicherà un ampio spazio alla ricorrenza del 29esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone e la sua scorta.

Che tempo che fa, dall'emergenza Covid alle polemiche di Enrico Letta

Un tema, quello della legalità e della lotta alla mafia, da sempre al centro del percorso artistico di Pif. Se però si conosce ormai molto della sua carriera e dei suoi lavori, riguardo la vita privata di Pif si sa molto meno. Lui è una persona molto riservata, che non ama stare al centro dei riflettori o condividere sui social i momenti privati della propria vita. Dal 2011 al 2016 ha avuto una storia d'amore con la giornalista Giulia Innocenzi, durata poco meno di cinque anni. In seguito gli sono stati attribuiti diversi flirt: da quello con l'ex modella e conduttrice tv Francesca Fialdini a quello con la conterranea Miriam Leone. Ma entrambi poi sono stati smentiti categoricamente dai diretti interessati. Qualche tempo fa aveva confessato di essere molto timido in amore.

Maria Falcone, il ricordo della morte del fratello Giovanni: "Ho pianto come cittadina italiana"

“Sono anaffettivo. Ho dei sentimenti, ma non li mostro", aveva raccontato in un’intervista all’Huffington Post. "Un’altra domanda che mi faccio, più passano gli anni, è: come fa la gente a stare insieme per quindici, vent’anni? Per me è inspiegabile. Non lo capisco. Stare insieme tanti anni con la stessa persona è un lavoro. Le persone cambiano. E poi un figlio di divorziati si fa più domande", aveva detto. Nel 2020, tuttavia, ha provato la gioia di diventare padre: nel mese di settembre, infatti, ha avuto una figlia dalla compagna con cui sta insieme dal 2018, la cui identità ha sempre voluto mantenere estremamente riservata. Ma la coppia è stata paparazzata in giro per Roma, con la piccola nella carrozzina.

Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la rinuncia ai figli: "Non si fanno orfani"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.