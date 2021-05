Maurizio Mannoni, con la moglie Laura Perego tre figli: Marta, Margherita e Michele

23 maggio 2021 a

a

a

Maurizio Mannoni è un giornalista italiano, volto noto del Tg3. Nato a La Spezia il 13 aprile 1957, è figlio del giornalista Ugo Mannoni, e lavora appunto da molti anni al Tg3 della Rai. E' stato lanciato da Sandro Curzi dopo un’esperienza presso Video Uno, all’epoca emittente televisiva del Partito Comunista Italiano. Ha curato diversi programmi di informazione e di approfondimento giornalistico come Ultimo minuto, Primo piano, Un giorno per sempre, Tg3, sempre su Rai Tre; poi Gt Ragazzi (al lunedì come commentatore delle partite di serie A), di Rai 3. Attualmente conduce Tg3 Linea Notte, in onda dal lunedì al venerdì in terza serata.

Cambio di programma su Rai 3: Missione Draghi al posto di Lui è peggio di me

Ha fatto quindi la sua comparsa nel film Habemus Papam (2011), interpretando se stesso alla conduzione di Linea Notte. In passato ha criticato anche la sua collega Bianca Berlinguer alla conduzione di Cartabianca come svelato da Adnkronos: “Bisognerebbe ripristinare ciò che accadeva prima quando i programmi, in caso di sforamento dell’orario, si sfumavano. Ed era il responsabile di palinsesto a dare l’ordine di andare a nero - ha affermato non molto tempo fa -. E' accaduto anche a me, quando conducevo Ultimo minuto il sabato sera in prima serata, di venire sfumato”.

Grandi ospiti e amarcord oggi a "Da noi...a ruota libera"

Per quanto riguarda la vita privata, Maurizio Mannoni è sposato con Laura Perego, giornalista parlamentare del Tg La7 ed è padre di tre figli: Marta, Margherita e Michele. E' tifoso dell'Inter, pertanto sarà sicuramente soddisfatto della stagione con la conquista da parte dei nerazzurri allenati da Antonio Conte del diciannovesimo Scudetto, arrivato un po' a sorpresa con quattro giornate di anticipo. Decisiva è stata la vittoria a Crotone per 2-0 con reti di Eriksen e Hakimi. Maurizio Mannoni è ospite domenica 23 maggio a Da noi A ruota libera, con Francesca Fialdini su Rai1 a partire dalle 17,20. Insieme a lui le colleghe Giovanna Botteri e Serena Bortone.

Christian De Sica, il presunto flirt con Paolo Conticini e i rumors sull'omosessualità. La smentita: "Una gran fregnaccia!"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.