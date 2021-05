Maneskin, Damiano David farà test antidroga volontario al ritorno a casa

23 maggio 2021 a

Maneskin, Damiano David farà il test antidroga al ritorno a casa, in Italia, così da spazzare via ogni polemica legata al presunto uso di cocaina.

Ad annunciarlo è l'European Broadcaasting Unione (Ebu) in una nota. "Siamo consapevoli delle speculazioni che circolano sul videoclip dei vincitori italiani dell’Eurovision Song Contest nella Green Room di ieri sera. La band ha fortemente smentito le accuse di consumo di droga e il cantante farà un test antidroga volontario dopo l’arrivo a casa. È stato richiesto dai Maneskin ieri sera ma non ha potuto essere immediatamente organizzato dall’Ebu", spiega l'ente organizzatore della manifestazione canora che ha visto il successo del gruppo italiano dopo 31 anni.

"La band, il management e il capo della delegazione ci hanno informato che non erano presenti droghe nella Green Room e hanno spiegato che un bicchiere si era rotto sul tavolo e che il cantante stava pulendo. L’Ebu può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco. Stiamo ancora esaminando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito", conclude l'Ebu. "Il prossimo passo? Suonare sulla Luna", ha commentato il gruppo, ospite a sorpresa durante L’Indignato Speciale su Rtl 102.5 per raccontare l’esperienza e le emozioni a caldo subito dopo la vittoria. "Ovviamente - spiegano i ragazzi di Roma, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio - l’obiettivo è suonare in giro per tutta Europa e per tutto il mondo. Stiamo programmando un tour grandissimo dove canteremo tutte le nostre canzoni, sia in italiano che in inglese". Dopo la vittoria, hanno ammesso di essere "molto stanchi, ma contenti. Tutte le nostre storie cominciano così: eravamo noi Gigliola Cinquetti e Toto Cotugno, era destino che condividessimo questo riconoscimento", hanno detto, citando gli unici due artisti italiani che erano riusciti a conquistare il premio prima di loro.

