Avanti un altro! Pure di sera, anticipazioni e ospiti del 23 maggio su Canale 5

Avanti un altro! Pure di sera torna oggi, domenica 23 maggio, su Canale 5, in prima serata. Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti di oggi della trasmissione, condotta come sempre da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti.

Avanti un altro Pure di sera, gli ospiti di Bonolis: dall'ex Laura Freddi a Totò Schillaci

Come sempre, due categorie al centro del game-show, che questa settimana sono Mestieri e Fobie. A capo delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi ci sono Georgette Polizzi ed Elena Santarelli. Tra gli ospiti che porranno domande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti Lillo e Greg. Sempre presente il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Non mancherà, infine, la coppia comica formata da Pablo e Pedro. Appuntamento da non perdere, quindi, con il gioco a quiz che ha "spodestato" dalla prima serata domenicale Barbara D'Urso con il suo programma "Live - Non è la D'Urso".

Avanti un altro pure di sera, la sfida tra Cultura e Mistero alla corte di Bonolis e Laurenti

Risate e divertimento assicurati, quindi, con uno dei conduttori più amati dai telespettatori, Paolo Bonolis. Guardando alla programmazione degli altri canale, invece, sulle rete Rai c'è la miniserie "Per amore del mio popolo" su Rai 1; la partita tra Venezia e Cittadella dei play off di Serie B su Rai 2 e Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3. Su Rete 4, invece, il film di animazione Hachiko - Il tuo migliore amico, mentre su Italia 1 c'è la commedia Shazam!. Su La7 appuntamento con Massimo Giletti e le sue inchieste a Non è l'Arena. Da non perdere anche la Antonino Chef Academy su Tv8 con il grande chef Antonino Cannavacciuolo. Programmazione di rai Storia dedicata invece alla ricorrenza della strage di Capaci.

Avanti un altro Pure di sera, gli ospiti di Bonolis: da Justine Mattera a Lorella Boccia

