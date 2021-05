Christian De Sica, il presunto flirt con Paolo Conticini e i rumors sull'omosessualità. La smentita: "Una gran fregnaccia!"

23 maggio 2021 a

Christian De Sica è uno degli attori comici più noti e amati dal pubblico italiano. La sua carriera non ha bisogno di presentazioni, così come i suoi successi, che hanno allungato e arricchito una tradizione di famiglia aperta dal padre, Vittorio. Sposato dal 1980 con la sorella di Carlo Verdone, Silvia, ha due figli: Brando e Maria Rosa.

Da tanti anni, tuttavia, ci sono diversi rumors, mai sopiti, relativi a una sua presunta omosessualità. Bersaglio di queste dicerie sarebbe anche il rapporto con l'amico e attore Paolo Conticini, su cui si vocifera di un presunto flirt. Una diceria che si è arricchita nel tempo di pettegolezzi e maldicenze spesso infondate, ma basate sul grande rapporto tra i due, spesso sullo stesso set in film comici e nei celebri "cinepanettoni", ma legati anche fuori dal mondo del lavoro. Nel mirino dei critici questo loro legame molto stretto, la complicità davanti alla macchina da presa e alcuni atteggiamenti ritenuti da qualcuno "troppo intimi". De Sica non è mai voluto entrare. negli anni, in queste dicerie, salvo fare una sonora smentita non molto tempo fa quando, parlando in proposito di questo presunto flirt, è sbottato con la solita ilarità: "Vi assicuro che è una gran fregnaccia!".

Oggi Christian sarà ospite di Francesca Fialdini su Rai 1, a partire dalle ore 17.20, al termine della puntata di Domenica In. Il suo intervento, stante quanto si apprende da alcune anticipazioni sulla puntata, sarà incentrato sulla sua carriera, i suoi ricordi, successi e dolori e chissà se non ci sarà modo di parlare anche di questo "gossip". Dopo di lui spazio a un altro grande protagonista dello spettacolo italiano, Gigi Proietti, scomparso pochi mesi fa, del quale parleranno le figlie Carlotta e Susanna. Infine i giornalisti Serena Bortone, Giovanna Botteri e Maurizio Mannoni commenteranno gli ultimi fatti d’attualità politica e sociale.

