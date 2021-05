Giuliano Sangiorgi, dalla crisi superata con i Negramaro all'amore con Ilaria: "Siamo perfetti"

23 maggio 2021 a

a

a

Giuliano Sangiorgi è un cantautore italiano, leader dei Negramaro. In passato ha raccontato l'episodio della divisione della band, rientrata in un secondo momento: "Avevamo idee diverse su quale direzione prendere - ha raccontato in una vecchia intervista a Vanity Fair -. Una crisi fisiologica: stiamo insieme dal 1999. Di più non posso dire, sono cose personali. Ma il dato importante è che ne siamo usciti nel modo migliore: con un nuovo contratto della Sugar, che ancora vede un grande futuro per noi, cosa per niente scontata". In passato ha parlato della sua più grande paura: "Non ho paura di morire, ma ho paura di diventare grande. Mi sento fermo a 25 anni", ha affermato tempo fa.

Giuliano Sangiorgi, la figlia Stella da Ilaria Macchia: in passato presunto flirt con Emma Marrone

E ancora, Sangiorgi e le sue caratteristiche: "Sono un cialtrone. Mi piace stare in compagnia, avere la casa sempre aperta agli amici, cucinare per gli altri. La mia villa al mare è sempre piena di gente, ci viene chiunque, facciamo feste pazzesche. Non posso immaginare un futuro in cui la casa è solo mia, e non voglio cambiare il modo di rapportarmi alle persone perché si deve crescere e maturare. Insomma, fosse per me resterei cialtrone tutta la vita. Io ho bisogno di dare", ha sottolineato. Sull'amore con Ilaria Macchia: "Siamo perfetti, siamo l’amore che non ha affanni. Ha presente quell’ansia che ti fanno sentire certe persone a cui devi dimostrare ogni momento che le ami? Ecco, noi siamo l’opposto. Possiamo stare giorni a scrivere in casa senza incontrarci", ha detto tempo fa.

Andrea Delogu, forme esplosive in campagna: ma c'è il commento ironico di Sangiorgi | Foto

Con Ilaria ha avuto la figlia Stella: "Saremo la sua famiglia stupenda e sarà gigantesca, infinita, piena di colori, accogliente e sempre disponibile e pronta verso l’altro - ha raccontato al momento della nascita della piccola -. Non sarà sola con me e mamma Ilaria, ma avrà milioni di zii e zie, di madri e padri, di tutte quelle persone che sapranno amarla e sapranno farsi amare da lei. Spero che tu possa amarmi amore mio per come già ti amo io, senza conoscerti", ha scritto ancora Giuliano. Sangiorgi è ospite domenica 23 maggio a Domenica In, su Rai1, con Mara Venier.

Giuliano Montaldo, con la moglie Vera Pescarolo tanta ginnastica a 91 anni: "Mezz'ora al giorno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.