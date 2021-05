Maneskin, Damiano David e la cocaina: fake news dalla Francia. La foto che prova il bicchiere rotto

23 maggio 2021 a

Dopo la vittoria dei Maneskin di questa notte all'Eurovision Song Contest 2021, arrivano accuse dalla Francia volte a screditare il gruppo che ha riportato il titolo in Italia dopo 31 anni. Sui social francesi, infatti, è circolato un video che - a loro detta - proverebbe l'uso di cocaina da parte di Damiano David.

Eurovision, dai francesi fango su Damiano dei Maneskin: "Ha sniffato cocaina". Lui: "Tutto falso"

Un'accusa volta a chiedere la squalifica del gruppo, a beneficio della concorrente transalpina, Barbara Pravi. Ma si tratta di una fake news, documentata con tanto di prove fotografiche. Tutto è iniziato, come detto, da un video in cui Damiano, frontman della band, si china sul tavolino con il capo abbassato. "Sta sniffando cocaina", assicurano. Non uso droga, a Thomas si era rotto un bicchiere", ha spiegato Damiano quando in conferenza stampa post-vittoria gli hanno riportato la diceria sulla cocaina. I fan italiani iniziano a far girare gli screenshot con la foto del "luogo del delitto", per rispondere alle accuse dei francesi.

To everyone who keeps saying Damiano was using drugs: here's the proof that Thomas really broke that glass as they said in the Press Conference.

Sul pavimento si notano i cocci di vetro di un bicchiere rotto e, quindi, la spiegazione di Damiano coincide . David Puente, indagatore di bufale per conto di Open, il sito fondato da Enrico Mentana, si prende la briga di verificare con tanto di "perizia millimetrica" per smentire la notizia. Damiano china il capo tenendo entrambe le mani a pugno, agitandole entrambe. Il gesto risulta quello di un’esultanza piuttosto che di una 'pippata'", spiega Puente sottolineando poi che la distanza del naso del cantante dal tavolino è troppo grande. "E nel chinarsi rimane fermo", come se stesse in realtà cercando di raccogliere (o spostare) qualcosa vicino ai suoi piedi, viene ancora spiegato.

