Da noi a ruota libera, temi e ospiti del 23 maggio su Rai 1

Da noi a ruota libera torna oggi, domenica 23 maggio, alle ore 17.20 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sugli ospiti di oggi di Francesca Fialdini e sui temi che saranno al centro della puntata.

La bella conduttrice questa settimana avrà ospite Christian De Sica per un ritratto a tutto tondo del grande artista tra ricordi e incontri speciali. Inoltre, Carlotta e Susanna Proietti racconteranno aneddoti inediti del papà Gigi raccolti nel libro postumo "Ndo Cojo Cojo". Alcuni momenti e riflessioni presenti nel libro troveranno voce, nel corso della puntata, anche grazie a Flavio Insinna. Infine i giornalisti Serena Bortone, Giovanna Botteri e Maurizio Mannoni commenteranno gli ultimi fatti d’attualità politica e sociale.Il dialogo con "persone comuni", personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

Come sempre la puntata del programma va in onda al termine di Domenica In, che inizia - sempre su Rai 1 - a partire dalle ore 14. Come di consueto, la trasmissione di Mara Venier inizierà con un punto sulla situazione del Covid in Italia e sullo stato della campagna vaccinale, che sembra ormai prossima a mantenere costante l'obiettivo delle 500 mila dosi di vaccini somministrate ogni giorno. con le ne parleranno il ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini; il virologo Fabrizio Pregliasco; il direttore del quotidiano Libera, Alessandro Sallusti e il wedding planner Enzo Miccio. Poi spazio al ricordo dell'anniversario della strage di Capaci, in cui venne ucciso il giudice Giovanni Falcone. Se ne parlerà con la sorella Maria e l'attore Pierfrancesco Favino, protagonista del film "Il traditore", sulla storia del pentito Buscetta. Poi parentesi musicale con Albano e Jasmine Carrisi e un focus sulle prossime puntate di Ulisse con Alberto Angela.

