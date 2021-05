Enzo Miccio, dall'ex fidanzato Riccardo Marenghi al suo prezzo per organizzare il matrimonio

23 maggio 2021 a

Enzo Miccio è il wedding planner più famoso in Italia, noto al grande pubblico anche come personaggio televisivo. Si definisce un paladino del buongusto. Nato il 5 maggio 1971 (sotto al segno del Toro) a San Giuseppe Vesuviano a Napoli, ha studiato all’Istituto Europeo di Design di Milano e, dopo aver scritto per alcune rubriche di riviste specializzate di moda, ha iniziato a farsi conoscere nell’ambiente dello spettacolo, curando i matrimoni di alcune star. Nel corso della sua carriera, il wedding planner ha fatto parte anche di un programma radiofonico: Good Morning Kiss Kiss. Nel 2012, invece, ha partecipato al programma condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle in veste di ballerino.

Per quanto riguarda la vita privata, Enzo Miccio è gay e non ha mai nascosto la sua omosessualità, pur senza mai parlare apertamente della sue relazioni. Nel 2016 ha reso ufficiale una relazione con Riccardo Marenghi, pur dicendo di non sentire il bisogno di ufficializzare ulteriormente la loro unione attraverso il matrimonio. "E' una presenza costante accanto a me da ormai parecchi anni, ha sempre condiviso i miei interessi, le mie passioni, le mie avventure professionali", aveva raccontato in una vecchia intervista a Chi. Riccardo ha lavorato nella sua stessa azienda, mantenendo un ruolo amministrativo. La relazione piaceva molto ai fan, che hanno sempre tifato per il paladino del buongusto, ma ad aprile 2019 come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine del rapporto tra i due.

L'attuale compagno di Enzo Miccio è Laurent Miralles, un misterioso uomo di origini francesi. Secondo alcune indiscrezioni, per organizzare un matrimonio i prezzi da lui imposti si aggirerebbero sui 10 mila euro; un prezzo significativo, tuttavia un matrimonio organizzato da un wedding planner, alla fine, pare costi il 20% in meno. Miccio è ospite a Domenica In nella puntata di domenica 23 maggio.

