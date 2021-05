Jasmine Carrisi, a Roma con le amiche ballerine Emma Del Toro e Giada Caligiani per Calamite a Domenica In

23 maggio 2021 a

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, sarà oggi negli studi Fabrizio Frizzi di Rai 1 per presentare la sua nuova canzone, dal titolo Calamite. La 20enne sarà in studio a Domenica In insieme al papà Al Bano ma sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 95 mila follower, ha già dato qualche anticipazione, pubblicando alcuni video nelle proprie storie.

Domenica In, tanti ospiti da Mara Venier

La giovane ha alloggiato all'hotel Cavalieri della capitale, prima di andare negli studi Rai. Con lei le amiche Emma Del Toro e Giada Caligiani, che sono anche due ballerine che si esibiranno con lei sul palco, mentre canterà la sua canzone. le tre giovani hanno pubblicato alcune storie mentre facevano colazione e poi dietro le quinte del programma di Mara Venier. La 20enne ha ereditato la passione per la musica e il canto dal padre e il 29 giugno dello scorso anno ha presentato il suo primo singolo, "Ego". Bellissima, come la mamma, conta oltre 95 mila follower su Instagram, che delizia spesso con foto avvenenti e altre tratte da sue interviste o esibizioni. Pochi giorni fa la giovane cantante ha svelato un aneddoto sul padre, che la segue sempre molto da vicino: "Papà mi dice sempre: devi essere un problema per i problemi. Lui è uno che vuole superare tutto", ha detto la ragazza.

Al Bano e i suoi sei figli. Il mistero sulla fine di Ylenia

Oggi, quindi, altro importante momento di visibilità per Jasmine, in vista del lancio della nuova canzone, all'interno di una delle trasmissioni più seguite e amate dal grande pubblico della domenica pomeriggio di Rai 1. Nella stessa puntata, oltre che di musica e spettacolo, si parlerà di Covid con il ministro Gelmini, il virologo Pregliasco, il direttore di Libero Sallusti ed Enzo Miccio, ma anche dell'anniversario della strage di Capaci, con la sorella del giudice Giovanni Falcone, Maria.

Al Bano, l'aneddoto della figlia Jasmine: "Ecco cosa mi dice sempre papà"

