Non è l'Arena, il caso Ciro Grillo e la misteriosa morte di Diabolik

Anche stasera in tv, domenica 23 maggio, su La7 appuntamento con Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti. Come sempre puntata che si annuncia molto intensa e ricca di ospiti. Focus sui principali temi di attualità, ovviamente a partire dal Covid e dalle emergenze che continuano ad essere legate alla pandemia. Ma si parlerà anche dell'abolizione dei vitalizi della politica; del caso di Ciro Grillo, figlio del leader del Movimento 5 Stelle accusato di violenza sessuale; del commissario dell'Anapl e dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. Inizio alle ore 20.35.

Non è l'Arena si è schierata sempre in prima linea per l'abolizione dei vitalizi della politica italiana. Torna ad occuparsene dopo la decisione del Consiglio di garanzia del Senato che ha confermato la restituzione del vitalizio a Formigoni, ex governatore della Regione Lombardia, nonostante la sua condanna definitiva per corruzione. Ospiti sul tema saranno Maurizio Paniz, Peter Gomez, Vauro e Felice Besostri. Come detto si discuterà anche del commissariamento dell'Anpal. E' stato sollevato dall'incarico il presidente Domenico Parisi. Ma ora che cosa accadrà a Navigator? Il reddito di cittadinanza che fine farà? Di questo parleranno Luciano Capone, Tonia Cartolano, Peter Gomez e Roberto Perotti.

A Non è l'Arena ancora una volta al centro dell'attenzione il caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe, che rischia di finire in carcere per l'accusa di violenza sessuale. Ancora novità sulla vicenda dopo le deposizioni che sono state rese proprio da Ciro Grillo e dai suoi tre amici coinvolti nella vicenda. Ma si parlerà anche della chat del presunto branco. In studio Luca Telese, Pietro Senaldi, Andrea Catizone, Stefania Andreoli, Eva Dal Canto, Piper Cusmano e Annalisa Cereghino. Altro tema della puntata di questa sera sarà l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. Fu ucciso il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti,a Roma. A distanza di quasi due anni ancora ci si chiede perché fu ammazzato. Aveva minacciato equilibri criminali? E attualmente cosa sta accadendo nel mondo della malavita della capitale. In puntata Francesca Fagnani e Daniele Piervincenzi.

