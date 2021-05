Alberto Angela, Ulisse torna su Rai 1: si inizia con san Francesco e Assisi il 27 maggio

23 maggio 2021 a

a

a

Alberto Angela è uno degli ospiti di Mara Venier a Domenica In di oggi, 23 maggio, a partire dalle ore 14 su Rai 1. Il popolare conduttore televisivo illustrerà le due prossime puntate di Ulisse, che torna in prima serata giovedì 27 maggio con una puntata dall'Umbria.

Ulisse non va in onda, al suo posto Montalbano. Ecco perché cambia il palinsesto di Rai 1

Nelle scorse settimane, infatti, sui social si era sparsa la voce di una sospensione del programma di Rai 1 da parte di viale Mazzini per un presunto calo di ascolti, uno share ritenuto insoddisfacente dai vertici aziendali. Nulla di più falso, tant'è che sul tema è arrivato anche un tweet della Rai che ha smentito tale ricostruzione. In seguito, lo stesso Alberto Angela aveva scritto su Twitter: "Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rinviate poiché l'emergenza Covid ha causato dei rallentamenti nelle lavorazioni. La sospensione del programma non è mai stata presa in considerazione da nessuno". E così oggi uno dei più amati conduttori e divulgatori scientifici del panorama italiano sarà ospite di Mara Venier per illustrare i contenuti delle prossime due puntate, che andranno in onda come sempre di giovedì.

Domenica In, tanti ospiti da Mara Venier

La prima illustrerà la storia e la bellezza di Assisi, approfondendo il messaggio di San Francesco e Santa Chiara. Sulla pagina facebook ufficiale del programma è già stato pubblicato il video trailer della puntata, trasmesso anche nella pubblicità dei canali Rai di questi giorni. In quella successiva, invece, sarà dato spazio al tema del cambiamento climatico. Oggi in studio, insieme al figlio del grande Piero, ci saranno anche Maria Falcone, Albano Carrisi con la figlia Jasmine e l'attore Pierfrancesco Savino. All'inizio della puntata, come sempre ormai, spazio al punto sul Covi e sulla campagna di vaccinazione in Italia con il ministro Gelmini, il virologo Pregliasco, Enzo Miccio e Alessandro Sallusti.

Ulisse, Alberto Angela si avventura nel mondo degli Etruschi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.