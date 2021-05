Giulia Salemi, è dura essere sexy: "Lavoro sui glutei. Ma con Pierpaolo Pretelli mi alleno poco"

22 maggio 2021 a

a

a

Giulia Salemi si è raccontata in una intervista a tutto tondo, a La Gazzetta dello Sport, sulle sue abitudini sportive. "Pierpaolo è molto sportivo: gli piace correre. A me non tanto - ha raccontato -. Per ora riusciamo a trascorrere del tempo insieme nel weekend. Talvolta facciamo qualche esercizio ma, in tutta sincerità, continuo a fare attività fisica soprattutto in settimana. Con lui si ride e si scherza". Poi il discorso si è spostato sulla forma fisica: "Ho provato tante diete nella mia vita: il risultato è stato che, quando allentavo la pressione, riprendevo i chili persi - ha ammesso -. Ora mangio di tutto anche se con la giusta moderazione. Fortunatamente mi piacciono molto frutta e verdura: ne sono ghiotta. Faccio fatica, infine, a rinunciare ai dolci e al cioccolato. Solo in quel caso devo stare attenta a non esagerare".

Giulia Salemi e la malattia: "Tre anni fa ero gonfia e infelice. Mi volevano fuori dalla tv"

Giulia poi prosegue: "Il mio cavallo di battaglia in cucina? Pollo, carote e zucchine. La mia è una cucina molto basica. Tuttavia ultimamente ho preparato a Pierpaolo un trancio di salmone al forno veramente delizioso - ha confidato -. Mi piacciono i cibi senza particolari condimenti. Cerco di variare il menù. Mi applico: spero che l’impegno sia apprezzato. So già che sarà impossibile raggiungere i livelli di nonna Giuliana".

Le Iene, scherzo di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli: occhio al matrimonio combinato | Video

L'influencer ha quindi rivelato quale sia il suo metodo di allenamento: "Ho lavorato con particolare attenzione sui glutei - ha sottolineato -. In generale, mi piace variare la tipologia di esercizi ma non solo". Infine la differenza tra la cucina italiana e quella iraniana. "Qual è la migliore? Difficile decidere: quella italiana è la migliore al mondo. Io, in particolare, adoro quella piacentina - ha dichiarato -. La cucina iraniana richiede più tempo ed è più speziata. La nazionalità di mia mamma mi lega anche a questo tipo di cultura. Il mio piatto preferito è il fesenjan, uno stufato di noci e melograno". Difficile tuttavia che lo possa proporre al fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Isola dei famosi, “nomination d'ufficio”: colpo di scena. Cosa combina Fariba Tehrani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.