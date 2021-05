Anna Tatangelo, anche il caffè diventa sexy: ombelisco scoperto e fisico mozzafiato | Foto

22 maggio 2021 a

Anna Tatangelo continua a essere super sexy su Instagram, dove può contare su quasi due milioni di follower. La cantante si è fatta immortalare sui social in uno scatto in cui appare in canottiera cortissima, con fisico in bella evidenza e ombelico scoperto. "Buongiorno, stamattina con calma. Questione di tempo", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine nella quale si gusta un buon caffè.

La Tatangelo è in uscita con il suo nuovo album, Annazero, dopo il singolo Serenata. "E' un momento abbastanza sereno. E’ stato un anno moto difficile sotto tanti punti di vista, la pandemia non è che abbia aiutato - ha affermato pochi giorni fa a Da noi a ruota libera, su Rai1 con Francesca Fialdini -. Nel mio caso però da una parte mi ha aiutato a riscoprirmi, a dare il giusto peso alle cose, a lavorare su me stessa".

Nel nuovo disco, prodotto da Mixer T e che rappresenta un vero e proprio cambio di stile per l’artista verso un genere più urban, fioccano le collaborazioni, spaziando tra volti noti della musica italiana come Gemitaiz e Geolier e rapper e producer di spicco tra cui Frenetik&Orange, Danti, Dat Boi Dee, Livio Cori (dato come suo nuovo fidanzato da alcuni bene informati), Mago Del Blocco, Mixer T ed Emis Killa. Anna Tatangelo, la cantante laziale originaria di Sora, è a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album dal titolo Annazero, prevista il 28 maggio.

Il disco segna l’inizio di un nuovo percorso intrapreso dalla cantautrice, nato quasi per scherzo due anni fa, quando Achille Lauro e Boss Doms avevano riarrangiato il suo brano iconico Ragazza di periferia e che avevano permesso alla Tatangelo di scoprire un nuovo mondo e l’avevano spinta a sperimentare e confrontarsi con altri mondi musicali. Ora questo confronto si trasforma in un disco, il suo settimo in studio. Lei intanto si mostra sempre bellissima su Instagram, dimostrando anche di aver definitivamente archiviato la storia con Gigi D'Alessio.

