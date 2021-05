L'Eredità, Massimiliano nuovo campione: ma alla Ghigliottina non trova la Culla

22 maggio 2021 a

Nuovo campione a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta di Massimiliano, che ha sbaragliato la concorrenza nel gioco del Triello, battendo pure la campionessa Marta, tra le più apprezzate di questa fase della stagione del quiz. Massimiliano si è così presentato alla Ghigliottina con un montepremi da 120.000 euro. Bottino che si è ridotto a 30.000 euro dopo le parole Viaggio, Fin, Civiltà, Dormire e Tre Uomini. Dopo il consueto minuto di ragionamento, Massimiliano ha optato per la parola Barca, folgorato dal termine Tre Uomini. In realtà, come poi suggerito dallo stesso conduttore Insinna, la chiave della Ghigliottina era Culla.

Il gioco a quiz di Rai1 si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della fascia televisiva pre serale. Oltre tre milioni di telespettatori seguono mediamente in questi giorni la trasmissione condotta da Flavio Insinna, che vede protagonisti diversi concorrenti, alle prese con domande che ne mettono alla prova conoscenze e nozioni culturali, ma anche logica e velocità di risposta.

Un format ormai noto e consolidato che tutt'ora supera la concorrenza di Canale5, malgrado Avanti un altro! - condotto da Paolo Bonolis, affiancato dal "maestro" Luca Laurenti - sia un altro quiz game molto amato e seguito dal grande pubblico. Si è quindi ridotto il gap di pubblico e ascolti tra i due programmi, che era invece più alto nella stagione invernale, quando su Canale5 andavano in onda le repliche di Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti. L'Eredità torna quindi domenica 23 maggio, sempre su Rai1 dalle 18,45. Massimiliano come nuovo campione proverà a confermare il titolo e soprattutto tenterà la fortuna nel gioco finale della Ghigliottina, senza dimenticare che a provarci sarà pure Marta, uno dei personaggi più preparati di questa fase della stagione de L'Eredità.

