Pippo Baudo e l'incontro con Sharon Stone: "Lei nuda sul letto solo con gli slip, non feci nulla"

22 maggio 2021 a

a

a

Pippo Baudo è il presentatore televisivo forse più famoso di tutti i tempi, in Italia, la storia della tv. Oltre alle sue trasmissioni e alla vita privata, tanti sono gli aneddoti raccontati da lui nel corso della sua carriera. Uno riguarda Sharon Stone, celeberrima attrice statunitense. "Sharon Stone? Un giorno vado a trovarla nel suo albergo, entro nella stanza e lei era distesa sul letto solo con gli slip. Lei mi disse: 'Look me'. Io la guardo meravigliato. Mi dice di togliermi gli occhiali, me li pulisce e mi ridice: 'Look me again'. Ed io la guardo ma non faccio nulla. Poi parliamo solo del programma del giorno dopo. L'indomani, prima dell'inizio della trasmissione, lei arriva, mi toglie gli occhiali, me li pulisce e mi ripete: 'Look me!'. Solo a quel punto ho capito che avevo perso un'occasione", ha rivelato in una vecchia intervista.

Pippo Baudo, il figlio Alessandro riconosciuto 34 anni dopo la nascita: da Angela ha avuto Tiziana

L'incontro ravvicinato sarebbe avvenuto nel 2003, Baudo sposato con Katia Ricciarelli e la diva americana ospite al Festival di Sanremo presentato dal conduttore siciliano. Due anni dopo, Baudo aveva già raccontato a Gente il turbamento per la situazione, ma senza entrare nei suoi più intimi dettagli e, soprattutto, dando alla storia un finale molto, molto diverso. "Quella donna intelligente, bellissima, mi aveva affascinato. Ero pronto a tutto: bisogna capire quando la vita ti vuol fare un regalo", aveva sottolineato. Nel 2005, dunque, Baudo aveva capito tutto, altro che stupore. Eppure, durante quel Festival nessuno parlò del suo debole per la Stone, neanche quando l'attrice, arrivando sul palco del Festival, gli si avvicinò dicendogli "Amore mio".

Katia Ricciarelli: quanto guadagna l'ex moglie di Pippo Baudo

"La prima volta che la vidi" aveva raccontato Baudo "rimasi davvero turbato. Ma lei reagì come fossi trasparente. All'inizio non mi volle neppure vedere e io non ne capivo il motivo. Allora le mandai due dozzine di rose bianche. E lei mi chiamò dicendomi: 'Ci vediamo su nella mia suite'. Mi prendono in giro perché normalmente ho il passo lungo. Quella volta mi lasciai indietro il Gatto con gli stivali". Insomma, versioni diverse di un incontro rimasto comunque nel cuore e nella testa di Pippo Baudo. Quest'ultimo è ospite della serata evento dedicata ad Albano Carrisi, 55 passi nel sole, in onda su Canale5 sabato 22 maggio.

55 Passi nel sole, la serata evento dedicata ad Al Bano: sul palco Romina Power e tanti ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.