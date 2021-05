Alessandro Zan, il coming out davanti ai genitori: "Ero terrorizzato, sono stato fortunato"

22 maggio 2021 a

Alessandro Zan è un politico italiano, deputato del Pd. Sta facendo molto discutere il Disegno di Legge, il cosiddetto Ddl Zan, la normativa con la quale saranno punite le discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale, genere e identità di genere. Il disegno di legge prende il nome proprio dal suo relatore, Alessandro Zan, deputato ed esponente della comunità Lgbt italiana.

Nato a Padova il 4 ottobre del 1973 sotto il segno zodiacale della Bilancia, la sua passione per le tematiche sociali è iniziata già durante gli studi superiori promuovendo manifestazioni in favore dei diritti civili. Successivamente, all’università, Zan ha preso attivamente parte al movimento Lgbt ed è stato anche il presidente della sezione Veneto di Arcigay. Alessandro è stato anche assessore all’ambiente, al lavoro e alla cooperazione internazionale del Comune di Padova, si è candidato alle elezioni politiche italiane del 2013 e dal 2018 è stato rieletto alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale di Padova e come capolista del Partito Democratico. Ha confessato, durante un suo intervento alla Camera, che i suoi genitori hanno accettato serenamente la sua omosessualità e per questo Zan si è ritenuto assai fortunato.

Perché tanti ragazzi si sono tolti la vita in quanto la famiglia, i genitori o gli amici, non accettavano la loro omosessualità. "Il mio pensiero va a un ragazzo di 18 anni di Bari che ha fatto il gesto estremo di lanciarsi sotto a un treno perché aveva confidato agli amici che dopo essersi dichiarato in famiglia i genitori non lo accettavano - ha sottolineato -. Lui non si rassegnava, aveva un fidanzato, ha lottato ma non ce l'ha fatta: era insopportabile il pensiero di non essere accettato per ciò che era. Immagino cosa possa aver provato quel ragazzo, capisco le sue paure. Anch'io ero terrorizzato che mia madre e mio padre non mi accettassero, pensavo alle cose più brutte. Io sono stato fortunato e per questo li ringrazio, loro sono stati dalla mia parte". La collega Alessia Rotta lo definisce un “grande lavoratore, attento, empatico, garbato e generoso”. Zan è ospite sabato 22 maggio a Ciao Maschio, da Nunzia De Girolamo.

