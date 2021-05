Miriam Leone, dedica d'amore al suo Paolo Cerullo? Lo sguardo è sexy: "Fammi sognare" | Foto

22 maggio 2021 a

Miriam Leone è una delle attrici più amate dal pubblico. Non appare moltissimo sui social, ma quando lo fa manda letteralmente in tilt i suoi quasi 1 milione e mezzo di follower. E così anche l'ultimo scatto, in cui è immortalata con lo sguardo sognante, ha collezionato migliaia e migliaia di like: "Portami al mare, fammi sognare", ha scritto nella didascalia a corredo dell'immagine, citando la canzone Dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi per Patty Pravo.

Intanto negli ultimi giorni su di lei c'è la voce di un imminente matrimonio, con il manager Paolo Carullo. Il fidanzamento dura da un anno e mezzo e anche l'ultimo post su Instagram è probabilmente dedicato a lui. Lo scoop è stato rivelato dall'opinionista Santo Pirrotta, durante la trasmissione in onda su Tv8 Ogni mattina: "Stanno già organizzando le nozze previste a settembre e quindi finalmente Miriam avrà la fede al dito - ha aggiunto -, perché tempo fa si era lamentata che non aveva ancora ricevuto l’anello di fidanzamento".

Per quanto riguarda la vita privata, Miriam Leone è stata fidanzata con il tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, noto come Boosta. Miriam Leone lo ha conosciuto ad un concerto e la coppia è stata insieme per 4 anni. C'è stato un altro nome nella sua vita, quello di Matteo Martari. Nel novembre 2017, infatti, è stata pizzicata con il compagno di set per Non Uccidere. L’attrice però, da sempre riservata sulle sue questioni di cuore, non ha rilasciato dichiarazioni in merito. In passato la Leone è stata vittima di stalking. Un uomo per diverso tempo le ha inviato via social delle foto a luci rosse. Un altro uomo, invece, l’aspettava ogni sera sotto il portone di casa. Ha dovuto chiudere il suo profilo Facebook e cambiare casa. Altra curiosità sul suo conto, è superstiziosa e porta sempre con sé un portafortuna: un baffo del suo gatto Gaetano che tiene nel portafoglio. A settembre convolerà quindi alle nozze con il suo amato Paolo.

