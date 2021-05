Ciao Maschio, gli ospiti del salotto di Nunzia De Girolamo

22 maggio 2021 a

Stasera in tv, 22 maggio, ultimo appuntamento con Ciao Maschio. E' la puntata numero 14 del talk condotto da Nunzia De Girolamo. Appuntamento 45 minuti dopo la mezzanotte (quindi in realtà è il 23 maggio) su Rai 1. Come al solito per l'ex parlamentare tre ospiti maschi che prenderanno posto sulle poltroncine viola del salotto televisivo. Il primo sarà Alessandro Zan, parlamentare e attivista Lgbt. E' il fautore del noto disegno di legge Zan che proprio in queste settimane è al centro del dibattito pubblico e politico ed ha aperto non solo un acceso confronto, ma anche più di una polemica. Per i telespettatori sarà l'occasione per conoscere meglio Zan.

Il secondo maschio presente in studio sarà Marcello Masi, conduttore e volto storico Rai, che racconterà la sua carriera professionale con confessioni relative anche alla sua vita privata. Un altro personaggio considerato interessante e che non sempre si è aperto davanti al grande pubblico. Il terzo ospite di Nunzia De Girolamo sarà invece Federico Quaranta, conduttore televisivo e radiofonico che da anni, attraverso i suoi programmi racconta gli angoli del nostro Paese con un focus speciale sul legame tra territorio ed enogastronomia. Ancora una volta, dunque, tre personaggi considerati interessanti e pronti a dare le loro opinioni in qualsiasi tema, così come a confessarsi su questioni private.

Come sempre il punto di riferimento sarà il tema centrale della puntata. Quale quello di oggi? La diversità nonché il superamento degli stereotipi, argomento discusso da Nunzia e i suoi tre ospiti nel celebre spogliatoio di Ciao Maschio. E naturalmente non mancheranno le provocazioni e la tagliente ironia di Drusilla Foer che darà il suo punto di vista su quanto appena ascoltato. Come sempre l'opinione sarà richiesta anche ai telespettatori che potranno commentare la trasmissione utilizzando l'hashtag #CiaoMaschio, come già avvenuto in tutte le altre puntate.

