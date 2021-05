Romina Power, la seduta spiritica a casa di Paul McCartney: "Eravamo tutti fatti di Lsd"

22 maggio 2021 a

a

a

Romina Power è una cantante statunitense, nota ovviamente al grande pubblico italiano per il sodalizio sentimentale e professionale con Albano Carrisi. Nata il 2 ottobre del 1951 sotto il segno della Bilancia, Romina ha avuto anche un momento molto particolare che l’ha fatta passare a uno stile di vita degno del più famoso dei rocker. La Power si è raccontata a Panorama, aprendosi a 360 gradi e riuscendo a dimostrare la sua grandissima umiltà e anche la voglia di non nascondersi se c’è qualcosa di più difficile da raccontare della sua vita e dimostrando grande personalità.

Loredana Lecciso festeggia così Al Bano in vestaglia, ma spunta la gaffe di Romina

Sicuramente ha raccontato delle serate al Piper quando era giovane e anche a un modo di vivere molto diverso da oggi con la possibilità di passare serate anche con perfetti sconosciuti: “Sì era tutto easy, anche tra sconosciuti - ha ammesso -. Sono stata a casa di Paul McCartney, ai tempi fidanzato con Jane Asher. Abbiamo fumato marijuana con mia sorella Taryn, tredicenne, che non aveva mai provato. E poi, tutti in cerchio ci siamo messi a fare una seduta spiritica”. Romina ha quindi proseguito: "Eravamo tutti fatti di Lsd. Ricordo che a un certo punto camminavamo in fila sopra il muro torto che separa la casa da Villa Borghese”, Secondo alcune indiscrezioni, il patrimonio di Romina Power si attesta in circa 2 milioni di euro anche se in realtà non ci sono conferme ufficiali su questa cifra.

Al Bano, dalle mogli ai rapporti con le fan in camerino: "Il piacere del sesso non passa mai"

Romina vive in California, a 20 chilometri da Los Angeles, vicino alla figlia più piccola Romina. Quando può tuttavia torna in Italia: possiede una casa a Roma anche se, come raccontato dalle figlie, l’ha donata ad una comunità buddista. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1970 Romina Power ha sposato il cantante Al Bano, con il quale ha dato vita anche a un proficuo sodalizio artistico. I due hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. In seguito alla scomparsa della figlia maggiore, Ylenia, i rapporti tra i due sono diventati molto complicati, fino a spingerli alla separazione. Sabato 22 maggio è protagonista con 55 passi nel sole, su Canale5, omaggio dedicato ad Albano Carrisi.

55 Passi nel sole, la serata evento dedicata ad Al Bano: sul palco Romina Power e tanti ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.