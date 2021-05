Victoria De Angelis, prima dei Maneskin gli attacchi di panico: "Non volevo più uscire di casa"

22 maggio 2021 a

Victoria De Angelis è la bassista del noto gruppo musicale Maneskin. Insieme al suo gruppo è diventata famosa al grande pubblico per aver vinto il 71esimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Nata a Roma il 28 aprile del 2000, è di origini danesi, ha iniziato a suonare la chitarra giovanissima a 8 anni, e durante le scuole medie ha frequentato una scuola di musica, iniziando a suonare il basso a 11-12 anni.

Ha quindi frequentato il liceo scientifico Kennedy, dove ha conosciuto il chitarrista Thomas Raggi; i due nel 2015 hanno fondato, insieme al cantante Damiano David, la band Maneskin, nome che la stessa Victoria ha scelto per il gruppo, che si è completato con il batterista Ethan Torchio.

Il nome della band, infatti, deriva dal danese, e significa “chiaro di luna”. "Gli stereotipi ci fanno sentire sbagliati, da piccola mi facevano tanta rabbia - ha spiegato in una recente intervista -. Ora sono più serena, forse perché ho imparato a circondarmi di persone aperte. Se mi piaccio? Ci sto lavorando, ho i miei momenti, come ogni adolescente. Un tempo ero più insicura. Trucco e vestiti mi aiutano a sentirmi meglio con me stessa, più figa, ma ho periodi in cui vorrei stare in tuta e basta. In quei casi cerco di darmi forza, ricordare che puoi trascorrere una bellissima giornata anche struccata e coi capelli in disordine". In passato anche delle spiacevoli esperienze: "Attacchi di panico - ha rivelato -. Ero una ragazza spensierata, a 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C'era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo". Per quanto riguarda la vita privata, il suo motto più rappresentativo è: "Non sono impegnata, sono impegnativa". Victoria ha anche dichiarato che, a 18 anni ha avuto una relazione con un ragazzo di 34 anni, un personaggio famoso del quale non ha mai voluto fare il nome. Insieme ai Maneskin sabato 22 maggio è impegnata all'Eurovision, su Rai1.

