Al Bano, dalle mogli ai rapporti con le fan in camerino: "Il piacere del sesso non passa mai"

Al Bano, all'anagrafe Albano Carrisi, è uno dei cantanti più famosi nel panorama della musica italiana. Oltre 55 anni di carriera, i suoi brani hanno segnato intere generazioni, da Nel Sole a Felicità, Nostalgia Canaglia, Ci sarà, per la gran parte incisi insieme all'ex moglie Romina Power. Cinque figli (sei considerando Ylenia, scomparsa nel 1994) e due matrimoni, i fan sognano sempre un ritorno con Romina, ma in realtà Carrisi si è riavvicinato alla seconda moglie Loredana Lecciso, con la quale continua ad avere un rapporto eccezionale, stando almeno a una vecchia intervista rilasciata a Nuovo, risalente al novembre 2020: "Sesso? Noi lo facciamo come prima”, hanno detto orgogliosi.

Come ha raccontato la showgirl leccese alla rivista settimanale, la coppia fa l’amore esattamente come prima. In una vecchia intervista rilasciata a Dagospia, Loredana aveva confessato di amare l’uomo maturo e del suo compagno aveva detto: “Io ho due figli con lui, posso solo dirle che lui è un uomo molto esteso - aveva dichiarato -, soprattutto per ciò che concerne la sua spiritualità e il suo animo". Per quanto riguarda Albano, non ha mai nascosto anche esperienze con alcune fan.

Queste ultime lo vanno ancora a cercare in camerino dopo i concerti e Carrisi le ha accolte sempre a braccia aperte. "Anche adesso alle groupies non riesco a dire di no. L’amore è importante, l’amore è parte della vita e il piacere del fare sesso non passa nemmeno con l’età - ha affermato -. Se trovo una donna che mi piace, la invito a venire da me. Non serve spiegare cosa succede nel dettaglio, vero?”. Con Al Bano appuntamento per i fan è sabato 22 maggio su Canale5 per 55 passi nel Sole, la serata evento dedicata ai 55 anni di carriera del cantante, replica dello show andato in onda nel 2019.

