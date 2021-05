Manuel Mercuri, la star di Tik Tok debutta con la canzone Good Time

22 maggio 2021 a

Manuel Mercuri, 33 anni, è una star di Tik Tok, dove conta oltre 7,5 milioni di fan. Oggi è uno degli ospiti di Marco Liorni su Rai 1 nel programma ItaliaSì, in onda a partire dalle ore 16.45. Mercuri, conosciuto anche come Mercuri88, debutterà inoltre lunedì 31 maggio con la sua prima canzone "Good Time".

Di questa canzone ha detto: "è un inno irriverente alla vita. I miei contenuti sui profili social sono sempre divertenti e irriverenti; cerco di farmi conoscere per quello che sono realmente: un ragazzo con la passione per gli scherzi e la voglia di far ridere gli altri. Nel brano ironizzo su molte azioni della vita quotidiana a cui la gente dà troppo peso. Ormai ci si lamenta di ogni cosa e il mio intento è invogliare tutti a vivere la vita guardano con un enorme sorriso l’altra faccia della medaglia, ammettendo che per essere sereni basta volerlo. La vita è troppo importante per stare dietro a ciò che ci priva della felicità. Torniamo ad emozionarci e ad apprezzare la semplicità come facevamo da bambini! Have a ‘Good Time’ può essere tutti i giorni", ha dichiarato. Acrobata e ballerino nei musical, diventato una star del web, oggi salirà sul podio della trasmissione di Rai 1 per dire una cosa che ha imparato da sua madre: "non bisogna mai darsi per vinti", ripete infatti spesso.

La sua scalata sul social network è iniziata nel maggio dello scorso anno, quando ha pubblicato il primo video. Oltre ai video acrobatici e ai balletti, Manuel inizia a specializzarsi in comedy e prank. L’11 giugno supera per la prima volta il milione di visualizzazioni, con uno sketch ambientato al supermercato. Cinque mesi dopo una clip comica registrata in cucina viene vista oltre 6,5 milioni di volte aumentando la sua popolarità. La consacrazione di Manuel Mercuri arriva l’11 novembre con l’avvio della saga Brothers. Il primo video fa oltre 16,5 milioni di visualizzazioni e 2,4 milioni di Mi piace. E da allora il suo nome ha attraversato i social, arrivando nella speciale classifica dei 1.300 influencer più importanti d'Italia. Ora lo attende il debuto musicale e un probabile nuovo percorso artistico.

