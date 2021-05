Stefano De Martino, omaggio a Battiato su amore e desiderio: ma lui resta single

22 maggio 2021 a

Se la sua ex, Belen Rodriguez, continua a imperversare sui social per la sua gravidanza e per la figlia che aspetta dal suo compagno Antonino Spinalbese, Stefano De Martino cerca in tutti i modi di mantenere segretissima la sua vita privata, e le sue apparizioni su Instagram sono molto rare. SI è parlato nelle scorse settimane di un presunto flirt del ballerino e conduttore con la collega Andrea Delogu, ma i due non hanno mai confermato e De Martino al massimo si è concesso una mini vacanza a Capri con i suoi amici e il cane Choco. L'ultimo post su Instagram pubblicato è un omaggio a Franco Battiato, il celebre cantautore morto pochi giorni fa. La didascalia che accompagna l'immagine è "La stagione dell'amore viene e va i desideri non invecchiano quasi mai con l'età”, una frase del brano La stagione dell'amore. E chissà se in questa frase ci sia qualcosa di autobiografico per De Martino.

Intanto i fotografi lo seguono senza perderlo di vista un momento, anche se lui è abituato ai paparazzi, come pure ai gossip che lo vorrebbero sempre insieme a qualche bella donna, famosa ancora meglio. Il napoletano, però, non perde mai la calma. Sorridente, affabile, con un look casual e il volto da guascone, lascia fare il proprio lavoro agli obiettivi indiscreti.

Se necessario, interviene sul social per smentire voci inesistenti e tira dritto per la sua strada. E’ stata una stagione tv che lo ha consacrato come volto tra i più gettonati del piccolo schermo. In Rai ha confermato il suo successo al timone di Stasera tutto è possibile.

Ha detto di sì alla sua mentore Maria De Filippi, che lo ha chiamato a fare il giudice ad Amici 2021. Concluso l’impegno al talent show targato Mediaset, quello che in passato gli ha regalato la fama da concorrente, si è preso una pausa conviviale al ristorante in compagnia di alcuni intimi, senza pensieri. Sereno più che mai. E soprattutto, ancora senza fidanzata. Di sicuro è tra gli scapoli più corteggiati di tutto il mondo dello showbiz.

