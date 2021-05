Diletta Leotta, viaggio in jeans nell'auto con Can Yaman? Lo scatto manda in tilt i fan | Foto

22 maggio 2021 a

a

a

Can Yaman e Diletta Leotta continuano a infiammare i social, i fan e tutti gli appassionati del web. L'ultima foto pubblicata dall'attore turco lo ritrae di spalle, e qui si possono apprezzare i muscoli scolpiti della star di DayDreamer. Ma a molti non è sfuggito il dettaglio di un paio di gambe che si intravedono sul sedile del passeggero. In molti scommettono che quelle gambe siano proprio di Diletta Leotta, quella che ormai si può considerare a tutti gli effetti la sua fidanzata, sempre più sexy e amata dai suoi follower.

Nei giorni scorsi la stessa conduttrice Dazn, che domenica 23 maggio sarà a San Siro a bordo campo per assistere alla giornata di festa dell'Inter per il diciannovesimo Scudetto, si è mostrata al trucco, pronta per uno shooting, quando all’improvviso davanti alla sua telecamera è comparso proprio Can Yaman che le ha dato un bacio appassionato lasciandola di stucco. Lei ha sorriso con i follower rimasti senza fiato. Diletta in questa circostanza indossava soltanto un asciugamano, con sotto il seno esplosivo. La passione tra i due pare essere quindi sempre alle stelle e ne sono la prova anche le recenti foto pubblicate da Chi nelle quali i due passeggiavano mano nella mano.

Diletta Leotta, relax in radio e scollatura sexy: si rivede l'anello di Can Yaman | Foto

Davanti ai flash, Diletta e Can hanno abbassato poi leggermente la mascherina per farsi riconoscere e far notare all’obiettivo che, sì sono proprio loro e il loro amore è più saldo che mai. La loro relazione dopo qualche tira e molla e tanti gossip pare più solida che mai. Anche le tenerezze dell’attore in sala trucco hanno dimostrato che tra loro la complicità è sempre alta e che i progetti per il futuro proseguono a vele spiegate. Il gossip su Ryan Friedkin e la stessa Diletta è ormai archiviato e il cuore della conduttrice Dazn sembra essere solo per il suo Can Yaman.

Diletta Leotta, con Ryan Friedkin incrocio pericoloso per il derby: Can Yaman trema

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.