Maneskin, Damiano e l'amore con Giulia Soleri. Lei non può indossare mutande colorate: il motivo

Damiano David, più semplicemente Damiano dei Maneskin è il frontman del gruppo vincitore dell'ultimo festival di Sanremo 2021. Oltre a conquistare tutti per il suo talento musicale, Damiano è spesso al centro delle cronache rosa per la sua vita privata. "Ricevo tanti corteggiamenti dalle donne, ma ricevo molte avances da parte di maschi e non mi dà assolutamente fastidio - ha spiegato in una vecchia intervista -. Non mi importa nulla nemmeno se dicono che sono gay. Però non vi dico se sono fidanzato, posso dire che vivo da solo. In passato ho avuto una storia con una donna più grande di me, io avevo 18 anni e lei 34".

Ora tuttavia è uscito allo scoperto con la modella Giulia Soleri, sua fidanzata da circa quattro anni. Giulia tuttavia soffre di una patologia, la vulvodinia, che colpisce le terminazioni nervose dei genitali femminili, causando scosse di dolore.

"La chiamano malattia invisibile ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta - ha affermato tempo fa la stessa Giulia -. Mi sono sentita dire di tutto, che sono pazza, ansiosa, frigida, bugiarda. che ho paura del sesso, che dovrei masturbarmi di più. La parte peggiore è l’estrema solitudine in cui vieni buttata, giudicata da chi hai intorno e incompresa da chi dovrebbe trovare una diagnosi. Impari a considerare quel dolore come parte di te, è la tua quotidianità. Così come i sacrifici. Niente jeans stretti, niente collant, niente cibi acidi, niente alcol, niente zuccheri, niente mutande colorate o sintetiche, niente uscite serali, niente di niente. Anche programmare una vacanza diventa un incubo sapendo che potresti passarla sdraiata in un letto a soffrire". Nata a Milano il 3 gennaio 1996, Giulia Soleri ha tre anni in più di Damiano ed è del segno zodiacale del Capricorno come lui. I due sono appena venuti allo scoperto, ma sarebbero legati da ormai quattro anni. Modella e influencer, vive a Roma da ormai molti anni, ha numerosi tatuaggi e ama i gatti.

