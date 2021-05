Sangiovanni, l'amore per Giulia avanti a gonfie vele. L'amicizia con Madame: "Sono orgoglioso"

22 maggio 2021 a

Sangiovanni, all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, secondo classificato di Amici 2021, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ospite di Verissimo oggi sabato 22 maggio 2021. La settimana scorsa è uscito il suo primo disco, l’Ep Sangiovanni, che contiene oltre a Lady altri cinque brani: Hype, Tutta la notte, Gucci Bag, Malibù e la versione live di Maledetta primavera. "Sono molto orgoglioso" ha detto.

Tra i personaggi vicini a Sangiovanni c'è Madame, giovane cantante tra le più apprezzate dell'ultimo Sanremo. E' sua concittadina, vicentina, ed è anche la sua mentore. E' stata proprio lei a consigliare alla propria etichetta di mettere sotto contratto Sangiovanni e, sempre lei, ha continuato a sostenere l’amico sui canali social. Non è un caso quindi che la dedica dell’Ep del cantante sia "a Maria De Filippi e tutto lo staff di Amici. A tutti i produttori che hanno collaborato a questo progetto, a Sugar Music, Nueve e Francesca”. L’ultimo nome è proprio quello di Madame, nome d’arte di Francesca Calearo. Anche sul piano musicale i due vicentini hanno qualcosa in comune, visto che hanno radici rap e urban, con una differenza: Sangiovanni sembra aver intrapreso la strada del pop rispetto all'autrice di Voce. "Desidero tantissimo collaborare con Madame, un po’ per l’amicizia che c’è e anche perché è l’artista donna che sento più vicino a me come sound e come messaggi di musica, sicuramente arriverà qualcosa con lei. Quando io ho cominciato a fare musica, Madame è stata la prima persona a credere in me, mi ha scoperto, mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha aiutato tanto" ha detto.

Durante la sua permanenza alla scuola di Amici inoltre Sangiovanni ha iniziato una storia d'amore con Giulia Stabile, poi vincitrice del talent. Per la sua dolce metà è stata la prima volta che si è innamorata e il rapporto tra i due sta andando avanti a gonfie vele anche lontanto dalle telecamere.

