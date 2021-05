Franco Battiato, messaggio di ringraziamento della famiglia dopo i funerali del maestro

22 maggio 2021 a

A quattro giorni dalla morte di Franco Battiato, la famiglia del maestro che si è spento a 76 anni ha reso noto un messaggio di ringraziamento per i fan e tutti gli artisti che hanno tributato loro vicinanza e affetto.

"La famiglia Battiato ringrazia il mondo della politica, della cultura, dello spettacolo, i giornalisti e gli innumerevoli fans che in questi giorni hanno ricordato Franco con grande affetto e stima, rispettando la sua riservatezza", si legge in una nota la famiglia del grande artista scomparso lo scorso 18 maggio, i cui funerali si sono tenuti in forma privata nella sua villa mercoledì scorso. Il ricordo del maestro sarà al centro anche della puntata di oggi di Verissimo, in onda a partire dalle 15 su Canale 5. La morte di Battiato, naturalmente, ha tenuto banco in questi giorni sia sui social che nei commenti di artisti e personaggi dello spettacolo italiani, ma non solo.

A tal proposito, Emma Marrone, che sarà oggi in studio da Silvia Toffanin, ha ricordato: "La perdita di Battiato è stata un duro colpo per la musica e per l’arte. Ho conosciuto l’uomo oltre che l’artista. Non dimenticherò mai la vacanza che ho fatto a casa sua in Sicilia. Mi ha dimostrato tanta stima e lo porterò sempre nel cuore. Bastava guardarlo negli occhi per comprenderlo. Per me è sempre stata una persona quasi soprannaturale, aveva un’energia troppo forte per poterla racchiudere in poche parole”. E conclude: “Dobbiamo solo essere grati a lui e alla musica che ci ha lasciato”, ha detto. Non è escluso che anche Mahmood, atteso insieme ad Emma negli studi di Canale 5, voglia tributare un ricordo personale a Battiato, che è stato uno dei simboli della musica italiana di questi decenni, anche per i cantanti di generazioni più recenti come, per l'appunto, Emma e Mahmood.

