Giulia Stabile, dagli episodi di bullismo a scuola alla vittoria ad Amici

E' una storia di riscatto e successo quella di Giulia Stabile, la ballerina 19enne che ha raggiunto la vittoria nell'ultima edizione di Amici. Lei stessa, infatti, ha raccontato più volte di essere stata vittima di episodi di bullismo a scuola, in particolare nei tre anni delle medie.

Anche di questo parlerà oggi a Verissimo, in onda a partire dalle 15 su Canale 5, dove sarà intervistata da Silvia Toffanin e sarà affiancata in studio anche dagli altri finalisti di Amici. Di recente, in un'intervista, ha ricordato un episodio che l'ha particolarmente ferita: "Una volta sono entrata in classe e ho trovato il mio giubbotto di pelle tagliato con le forbici. Tutto strappato e ormai inutilizzabile. Una cattiveria gratuita che mi ha ferito. Lo so che non ci si deve affezionare agli oggetti. Ma io guardavo quel giubbotto distrutto e pensavo ai sacrifici che avevano fatto i miei genitori per comprarmelo. I tre anni delle scuole medie mi hanno distrutta. Mi facevano di tutto, mi escludevano, mi prendevano in giro, mi dicevano che non ce l’avrei mai fatta. Mi hanno fatto qualsiasi dispetto. Soltanto alle mani non sono arrivati".

Ora però quel passato difficile è alle spalle e Giulia ha le idee chiare per il suo futuro: "Continuerò ad applicarmi, vorrei investire i soldi che ho vinto, oltre che per aiutare mia mamma, per continuare a studiare danza. Poi devo ancora prendere la maturità: quest’anno non credo di farcela e recupererò da privatista", ha detto. Negli studi di canale 5 nella puntata di oggi ci saranno anche i cantanti Mahmood ed Emma Marrone, la showgirl Gessica Notaro, l'ex concorrente dell'Isola dei famosi Vera Gemma e il duo "Me contro te". Tra i tanti temi che saranno affrontati nel corso della puntata, si parlerà anche di omotransfobia e del Ddl Zan.

