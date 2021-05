Me contro Te, chi sono Sofia Scalia e Luigi Calagna la coppia che ha conquistato il web

22 maggio 2021 a

Sofia Scalia e Luigi Calagna sono diventati famosissimi sul web con il duo Me contro Te e al grande pubblico sono noti con i diminutivi Sofi e Luì. Di sicuro ora sono autentiche star del web conquistando tutti, in particolare i più giovani, a colpi di video. Dal 2014 la coppia di youtuber siciliana hanno guadagnato sempre più consensi: il canale Youtube ha quasi 6 milioni di iscritti, la pagina Instagram 1.6 milioni di followers. Numeri da capogiro.

Sofì è nata il 14 maggio 1997, Luì il 6 dicembre 1992, entrambi sono originari di Palermo e oltre a essere una coppia su Youtube lo sono anche nella vita: i due infatti sono fidanzati. Si sono incontrati nel 2012 (“ma Sofì non ne voleva sapere“) a casa del cugino di lei, amico di lui. E da allora non si sono più separati… Luigi prima di dedicasi a studiare Scienze della Comunicazione - facoltà scelta anche da Sofia - per quattro anni aveva studiato Farmacia all'Università. Un anno fa i due hanno pubblicato il loro primo album dal titolo "Il Fantadisco" che contiene le canzoni della colonna sonora di Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S.

Dopo aver iniziato quasi per caso, con un filmato dedicato alla Maze Runner Challenge, sono riusciti la loro passione un vero e proprio lavoro. Nel 2017 sono stati scelti anche come protagonisti di una serie televisiva su Disney Channel, intitolata “Like me“. Sempre per Disney Channel, inoltre, hanno condotto il programma “Best challenger“. Ma non solo, hanno anche pubblicato diverse canzoni su YouTube e dal 2016 hanno creato un canale parallelo a quello originario, dedicato solo ai loro brani musicali. Sono riusciti, inoltre, a mettere su un vero e proprio merchandising, con tanto di giocattoli, album di figurine, senza dimenticare poi la linea d’abbigliamento e i libri. Secondo Investire Oggi, la Me contro te Srl avrebbe guadagnato nel 2018 qualcosa come 2,85 milioni di euro.

