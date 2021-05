Gessica Notaro: il dolore per lo sfregio con l'acido dell'ex fidanzato, padre morto per tumore e fratello suicida

22 maggio 2021 a

E' una storia di dolore e rinascita quella di Gessica Notaro, showgirl di 31 anni da poco compiuti, sfregiata con l'acido nel 2017 dall'ex fidanzato Edson Tavares (condannato a 15 anni per quel gesto). Una vita, quella della giovane modella, Miss Romagna 2007, poi approdata anche alle fasi finali del concorso di bellezza a livello nazionale, funestata da diverse tragedia.

A partire dalla morte del padre per un tumore nel 2011, quando aveva 21 anni, per continuare con il suicidio di uno dei suoi fratelli. Fino ad arrivare a quella terribile notte del 2017, quando l'ex compagno l'ha sfregiata. Negli ultimi anni prima di quell'episodio, era riuscita ad entrare con forza nel mondo della tv e dello spettacolo, con la partecipazione a Quelli che il calcio e poi Ballando con le stelle. Successivamente, la ragazza è stata spesso ospite delle diverse trasmissioni di Barbara D’Urso e poi, durante il Festival di Sanremo 2020 ha cantato "La faccia e il cuore". Gessica, dopo la terribile aggressione con l’acido da parte del suo ex compagno ha subito diversi interventi al volto e spesso sui social mostra come i medici stanno lavorando sul uso volto con il laser.

Oggi ha quasi ripreso del tutto la sua fisionomia e si ritiene una persona davvero molto fortunata. La sua difficile storia e il percorso di riappropriazione della sua identità sarà al centro dell'intervista di oggi a Verissimo, su Canale 5, dove la showgirl sarà ospite di Silvia Toffanin. "Quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi. Sono commossa. Piango di gioia”. E' praticamente scoppiata in lacrime Gessica Notaro, poco tempo fa, parlando su Instagram dell’ultima operazione chirurgica, che le ha consentito di tornare a mostrarsi in pubblico e in passerella, in forma smagliante, con l'amore ritrovato.

